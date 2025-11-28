https://sputnik-georgia.ru/20251128/v-ofise-glavy-administratsii-zelenskogo-prokhodyat-obyski-295981084.html
В офисе главы администрации Зеленского проходят обыски
В офисе главы администрации Зеленского проходят обыски
Sputnik Грузия
Точное место проведения обысков и их причины неизвестны 28.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-28T10:57+0400
2025-11-28T10:57+0400
2025-11-28T11:12+0400
обострение ситуации вокруг украины
в мире
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0a/274764421_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_f2191336b68d455043eb562d6a94e8e0.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости."НАБУ и САП утром проводят утром обыски у Андрея Ермака", – написал Железняк в своем Telegram-канале. Точное место проведения обысков и их причины депутат не уточняет. По данным газеты "Украинская правда", примерно 10 сотрудников НАБУ и САП приступили к обыскам на территории правительственного квартала в Киеве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0a/274764421_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_b6133ab4216f724e571b8fcaaa5419e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины, в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
обострение ситуации вокруг украины, в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В офисе главы администрации Зеленского проходят обыски
10:57 28.11.2025 (обновлено: 11:12 28.11.2025)
Точное место проведения обысков и их причины неизвестны
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает
РИА Новости.
"НАБУ и САП утром проводят утром обыски у Андрея Ермака", – написал Железняк в своем Telegram-канале.
Точное место проведения обысков и их причины депутат не уточняет. По данным газеты "Украинская правда", примерно 10 сотрудников НАБУ и САП приступили к обыскам на территории правительственного квартала в Киеве.