Все родное, как дома: почему девушка из Кутаиси выбрала учебу в России?
Все родное, как дома: почему девушка из Кутаиси выбрала учебу в России?
В новом видеорепортаже Sputnik Грузия – история Эммы Вдовиченко, уроженки Кутаиси и студентки третьего курса Пятигорского государственного университета... 28.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-28T16:50+0400
2025-11-28T16:50+0400
2025-11-28T18:23+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1c/295986010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f74df8014304ecbfc2af9740af01c034.jpg
Эмма объясняет: в городе живут представители десятков народов, близких грузинам по ментальности, и это создает атмосферу тепла и принятия. Теплый климат, горный воздух, зеленые склоны и почти родная кухня напоминают ей о Грузии и делают жизнь в Пятигорске удивительно комфортной.Особое место в ее студенческой жизни занимает центр грузинской культуры в университете – пространство, где собраны символы и образы, дорогие каждому грузину: пейзажи Тбилиси, старинные издания, национальный алфавит. Университет активно сотрудничает с диаспорой при поддержке национально-культурной автономии "Иверия", которая помогает студентам адаптироваться, участвовать в проектах и, при желании, оставаться работать. Эмма – единственная студентка из Грузии в этом вузе. Она обучается бесплатно по квоте и живет в университетском общежитии, где созданы комфортные условия – отдельная комната, удобства, места для отдыха. Девушка признается: поступление в Пятигорский университет стало для нее правильным решением. Преподаватели поддерживают иностранных студентов, а возможности для развития – широкие. Эмма уверена: тем, кто ищет качественное образование и теплую атмосферу, здесь точно понравится.
16:50 28.11.2025 (обновлено: 18:23 28.11.2025)
