https://sputnik-georgia.ru/20251129/bolshuyu-partiyu-narkotikov-nashli-v-gruzii-u-grazhdanina-ukrainy--mvd-295995137.html

Большую партию наркотиков нашли в Грузии у гражданина Украины – МВД

Большую партию наркотиков нашли в Грузии у гражданина Украины – МВД

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 29.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-29T15:15+0400

2025-11-29T15:15+0400

2025-11-29T15:15+0400

происшествия

грузия

новости

мцхета

тбилиси

украина

наркотики

наркоторговля

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1d/295994944_395:0:1127:412_1920x0_80_0_0_441a44b7908057feb5e904109f608008.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Полиция в районе Мцхета задержала гражданина Украины, в доме которого обнаружили крупную партию наркотиков, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, в результате обыска самого обвиняемого и его дома полиция изъяла 18 килограммов метадона. Кроме того, в доме, по версии МВД, были обнаружены средства для расфасовки наркотического средства. Теперь задержанному, в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств, грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мцхета

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мцхета, тбилиси, украина, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии