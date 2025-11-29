https://sputnik-georgia.ru/20251129/bolshuyu-partiyu-narkotikov-nashli-v-gruzii-u-grazhdanina-ukrainy--mvd-295995137.html
Большую партию наркотиков нашли в Грузии у гражданина Украины – МВД
Большую партию наркотиков нашли в Грузии у гражданина Украины – МВД
29.11.2025
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Полиция в районе Мцхета задержала гражданина Украины, в доме которого обнаружили крупную партию наркотиков, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, в результате обыска самого обвиняемого и его дома полиция изъяла 18 килограммов метадона. Кроме того, в доме, по версии МВД, были обнаружены средства для расфасовки наркотического средства. Теперь задержанному, в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств, грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Полиция в районе Мцхета задержала гражданина Украины, в доме которого обнаружили крупную партию наркотиков, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, в результате обыска самого обвиняемого и его дома полиция изъяла 18 килограммов метадона.
Кроме того, в доме, по версии МВД, были обнаружены средства для расфасовки наркотического средства.
Теперь задержанному, в случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств, грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.