Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения вновь выросло

Вино "Сазано Оцханури" может быть изготовлено только из винограда сорта Оцханури Сапере, выращенного в микрозоне Сазано 29.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинское красное сухое вино "Сазанос Оцханури" пополнило список вин со статусом наименования места происхождения, сообщило Национальное агентство вина. В Грузии регистрацию географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет Национальный центр интеллектуального имущества "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам. С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратилась Ассоциация имеретинского вина. По информации ведомства, это свидетельствует о разнообразии грузинского вина и особенно важно для его популяризации и роста экспортного потенциала. Вино "Сазано Оцханури" может быть изготовлено только из винограда сорта "оцханури сапере", выращенного в микрозоне Сазано, использование других сортов не допускается, однако допускается добавление 5% винограда сорта "саперави", выращенного в той же микрозоне. "Сазано Оцханури" изготавливается путем полного спиртового брожения сусла в квеври (глиняный кувшин, прим.) или резервуаре из нержавеющей стали. Регион Имерети занимает первое место в Западной Грузии по площади виноградников. Имеретинские вина производятся из винограда, выращенного на горных склонах и отличаются высоким качеством. Эти вина преимущественно умеренной крепости, характеризуются нежностью, полнотой и неповторимым ароматом. В Имерети зарегистрированы три наименования вин по происхождению: "Свири", "Обча" и "Сазано Оцханури". Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

