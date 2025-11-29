https://sputnik-georgia.ru/20251129/chislo-vin-gruzii-so-statusom-naimenovaniya-mesta-proiskhozhdeniya-vnov-vyroslo-295991531.html
Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения вновь выросло
Sputnik Грузия
Вино "Сазано Оцханури" может быть изготовлено только из винограда сорта Оцханури Сапере, выращенного в микрозоне Сазано 29.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-29T13:13+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство вина
грузинское вино
вино и виноделие грузии
сакпатент
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинское красное сухое вино "Сазанос Оцханури" пополнило список вин со статусом наименования места происхождения, сообщило Национальное агентство вина. В Грузии регистрацию географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет Национальный центр интеллектуального имущества "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам. С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратилась Ассоциация имеретинского вина. По информации ведомства, это свидетельствует о разнообразии грузинского вина и особенно важно для его популяризации и роста экспортного потенциала. Вино "Сазано Оцханури" может быть изготовлено только из винограда сорта "оцханури сапере", выращенного в микрозоне Сазано, использование других сортов не допускается, однако допускается добавление 5% винограда сорта "саперави", выращенного в той же микрозоне. "Сазано Оцханури" изготавливается путем полного спиртового брожения сусла в квеври (глиняный кувшин, прим.) или резервуаре из нержавеющей стали. Регион Имерети занимает первое место в Западной Грузии по площади виноградников. Имеретинские вина производятся из винограда, выращенного на горных склонах и отличаются высоким качеством. Эти вина преимущественно умеренной крепости, характеризуются нежностью, полнотой и неповторимым ароматом. В Имерети зарегистрированы три наименования вин по происхождению: "Свири", "Обча" и "Сазано Оцханури". Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, общество, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии, сакпатент
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузинское красное сухое вино "Сазанос Оцханури" пополнило список вин со статусом наименования места происхождения, сообщило Национальное агентство вина.
В Грузии регистрацию географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет Национальный центр интеллектуального имущества "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам.
С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратилась Ассоциация имеретинского вина.
По информации ведомства, это свидетельствует о разнообразии грузинского вина и особенно важно для его популяризации и роста экспортного потенциала.
"Сазано Оцханури" – сухое красное вино. Микрозона включает села муниципалитета Терджола: Зеда Сазано, Сканде, Муджирети, Чихори, район Дельта, Шимшилакеди, а также села муниципалитета Зестафони: Кведа Сазано, Тклапиваке и Шимшилакеди. Микрозона расположена на высоте 120-420 метров над уровнем моря.
Вино "Сазано Оцханури" может быть изготовлено только из винограда сорта "оцханури сапере", выращенного в микрозоне Сазано, использование других сортов не допускается, однако допускается добавление 5% винограда сорта "саперави", выращенного в той же микрозоне.
"Сазано Оцханури" изготавливается путем полного спиртового брожения сусла в квеври (глиняный кувшин, прим.) или резервуаре из нержавеющей стали.
Регион Имерети занимает первое место в Западной Грузии по площади виноградников. Имеретинские вина производятся из винограда, выращенного на горных склонах и отличаются высоким качеством. Эти вина преимущественно умеренной крепости, характеризуются нежностью, полнотой и неповторимым ароматом.
В Имерети зарегистрированы три наименования вин по происхождению: "Свири", "Обча" и "Сазано Оцханури".
На сегодняшний день в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии ("Сакпатент") уже зарегистрировано 33 наименования вин по месту происхождения: "Киндзмараули", "Манави", "Кахети", "Напареули", "Телиани", "Мукузани", "Цинандали", "Ахашени", "Гурджаани", "Хванчкара", "Атени", "Свири", "Вазисубани", "Карденахи", "Тибаани", "Твиши", "Кварели", "Котехи", "Хашмис Саперави", "Болниси", "Оджалеши Салхино", "Ахмета", "Царапи", "Ахоеби", "Киси Маграани", "Усахелоури Окуреши", "Зегаани", "Асуретули Шала", "Оками", "Обча", "Лечхуми", "Рача" и "Сазано Оцханури".
Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.