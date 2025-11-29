https://sputnik-georgia.ru/20251129/esche-odin-oppozitsioner-zaderzhan-v-tbilisi-295993357.html
Еще один оппозиционер задержан в Тбилиси
Еще один оппозиционер задержан в Тбилиси
29.11.2025
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" был задержан утром в Тбилиси, информацию подтвердил его адвокат Георгий Рехвиашвили. По его словам, политика перевели в главное управление МВД в Тбилиси. Причина задержания на данный момент неизвестна. Накануне, 28 ноября, Алеко Элисашвили присутствовал на акции протеста в Тбилиси. Он также находится под следствием по делу об избиении сооснователя партии "Грузинская мечта" Али Бабаева 2 декабря 2024 года. Элисашвили, в частности, обвиняется в преследовании человека с применением насилия в связи с его политической деятельностью. В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
