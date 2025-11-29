https://sputnik-georgia.ru/20251129/gruziya-zainteresovana-v-partnerstve-s-nemetskimi-i-shveytsarskimi-klinikami-295996587.html
Грузия заинтересована в партнерстве с немецкими и швейцарскими клиниками
Грузия заинтересована в партнерстве с немецкими и швейцарскими клиниками
29.11.2025
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии заинтересован в партнерстве с ведущими немецкими и швейцарскими клиниками, которые входят в Международную ассоциацию медицинского туризма, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе на встрече с руководителями Международной ассоциации медицинского туризма. По данным ведомства, министр акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и отметил, что для Грузии интересно партнерство с ведущими клиниками. На встрече были обсуждены конкретные направления сотрудничества, в том числе развитие совместных программ с европейскими клиниками, повышение квалификации медицинского персонала, обмен опытом, реализация стажировок и обменных программ. Кроме того, стороны обсудили создание новых образовательных инициатив и возможности усиления сервисов, соответствующих международным стандартам. Развитие медицинского туризма является одним из направлений работы правительства Грузии. В этом направлении планируется сделать акцент на здравницы и санатории, расположенные на горных курортах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Грузия заинтересована в партнерстве с немецкими и швейцарскими клиниками
Развитие медицинского туризма является одним из направлений работы правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии заинтересован в партнерстве с ведущими немецкими и швейцарскими клиниками, которые входят в Международную ассоциацию медицинского туризма, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе на встрече с руководителями Международной ассоциации медицинского туризма.
По данным ведомства, министр акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и отметил, что для Грузии интересно партнерство с ведущими клиниками.
На встрече были обсуждены конкретные направления сотрудничества, в том числе развитие совместных программ с европейскими клиниками, повышение квалификации медицинского персонала, обмен опытом, реализация стажировок и обменных программ.
Кроме того, стороны обсудили создание новых образовательных инициатив и возможности усиления сервисов, соответствующих международным стандартам.
Развитие медицинского туризма является одним из направлений работы правительства Грузии. В этом направлении планируется сделать акцент на здравницы и санатории, расположенные на горных курортах страны.