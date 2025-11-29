Грузия
Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам
Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам
Батуми, Озургети, Кутаиси – в этих городах будет теплее всего 29.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-29T10:52+0400
2025-11-29T10:52+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg
Практически во всех городах Грузии в субботу, 29 ноября ожидается ясная погода без осадков, а вот самая низкая температура воздуха, по данным синоптиков, будет в Гудаури. Прогноз погоды по городам:
Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам

10:52 29.11.2025
Курортный город Батуми
Курортный город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2025
© photo: press-service Georgia Tourism Administration
Подписаться
Батуми, Озургети, Кутаиси – в этих городах будет теплее всего
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Практически во всех городах Грузии в субботу, 29 ноября ожидается ясная погода без осадков, а вот самая низкая температура воздуха, по данным синоптиков, будет в Гудаури.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +19, преимущественно солнечно
Местиа +11, преимущественно солнечно
Поти +19, преимущественно облачно
Батуми +20, преимущественно солнечно
Озургети +20, преимущественно облачно
Кутаиси +20, преимущественно облачно
Амбролаури +17, преимущественно облачно
Ахалцихе +14, преимущественно облачно
Боржоми +12, преимущественно облачно
Бакуриани +11, преимущественно облачно
Гори +13, преимущественно солнечно
Степанцминда +11, преимущественно облачно
Гудаури +6, преимущественно облачно
Телави +12, преимущественно облачно
Рустави +12, преимущественно облачно
Тбилиси +13, переменная облачность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
