Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам
Батуми, Озургети, Кутаиси – в этих городах будет теплее всего
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Практически во всех городах Грузии в субботу, 29 ноября ожидается ясная погода без осадков, а вот самая низкая температура воздуха, по данным синоптиков, будет в Гудаури.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +19, преимущественно солнечно
Местиа +11, преимущественно солнечно
Поти +19, преимущественно облачно
Батуми +20, преимущественно солнечно
Озургети +20, преимущественно облачно
Кутаиси +20, преимущественно облачно
Амбролаури +17, преимущественно облачно
Ахалцихе +14, преимущественно облачно
Боржоми +12, преимущественно облачно
Бакуриани +11, преимущественно облачно
Гори +13, преимущественно солнечно
Степанцминда +11, преимущественно облачно
Гудаури +6, преимущественно облачно
Телави +12, преимущественно облачно
Рустави +12, преимущественно облачно
Тбилиси +13, переменная облачность