https://sputnik-georgia.ru/20251129/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-29-noyabrya--prognoz-po-gorodam-295992339.html

Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам

Какая погода ожидает жителей Грузии 29 ноября – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Батуми, Озургети, Кутаиси – в этих городах будет теплее всего 29.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-29T10:52+0400

2025-11-29T10:52+0400

2025-11-29T10:52+0400

погода

грузия

новости

кутаиси

озургети

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Практически во всех городах Грузии в субботу, 29 ноября ожидается ясная погода без осадков, а вот самая низкая температура воздуха, по данным синоптиков, будет в Гудаури. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

озургети

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, кутаиси, озургети, батуми