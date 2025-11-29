На сколько выросла экономика Грузии – данные за октябрь

https://sputnik-georgia.ru/20251129/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-oktyabr-295991171.html

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, а также деятельность, связанная с недвижимостью. Снижение зафиксировано в секторах строительства, горнодобывающей промышленности и энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%. Что выросло и на сколько По данным за январь-октябрь 2025 года, экспорт вырос на 6,8%, а импорт – на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В октябре в стране было зарегистрировано 6,1 тысячи новых предприятий, на 11,2% меньше, чем в октябре прошлого года. По информации Апхаидзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ и расширением объема услуг в сфере информационных технологий. Рост в секторе транспорта и складирования был связан главным образом с работой воздушного транспорта, увеличением объема услуг по грузовым и пассажирским авиаперевозкам. Кроме того, увеличился объем услуг по складированию и хранению, а также других вспомогательных транспортных услуг. Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе недвижимости обусловлен расширением объема деятельности, связанной с арендой и управлением собственной или взятой в подряд недвижимостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

