Попытка поджога здания суда – МВД Грузии об аресте оппозиционера

В ходе столкновения представитель службы судебных приставов получил повреждения и был доставлен в клинику. При задержании пострадал и сам Элисашвили 29.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Алеко (Александр) Элисашвили обвиняется в попытке поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда, сообщают в МВД Грузии. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию, и попытался все это поджечь. По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.По информации МВД, при задержании из-за оказанного сопротивления повреждения получил и сам Элисашвили. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
12:08 29.11.2025 (обновлено: 13:10 29.11.2025)
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Алеко (Александр) Элисашвили обвиняется в попытке поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда, сообщают в МВД Грузии.
Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию, и попытался все это поджечь.
По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.
"Несмотря на оказанное сопротивление, Александр Элисашвили был задержан приставами на месте. Один из представителей службы судебных приставов с повреждениями, полученными в ходе столкновения, доставлен в клинику", – говорится в сообщении.
По информации МВД, при задержании из-за оказанного сопротивления повреждения получил и сам Элисашвили. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".