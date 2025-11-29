https://sputnik-georgia.ru/20251129/popytka-podzhoga-zdaniya-suda--mvd-gruzii-ob-areste-oppozitsionera-295993985.html

Попытка поджога здания суда – МВД Грузии об аресте оппозиционера

Попытка поджога здания суда – МВД Грузии об аресте оппозиционера

В ходе столкновения представитель службы судебных приставов получил повреждения и был доставлен в клинику. При задержании пострадал и сам Элисашвили 29.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Алеко (Александр) Элисашвили обвиняется в попытке поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда, сообщают в МВД Грузии. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию, и попытался все это поджечь. По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.По информации МВД, при задержании из-за оказанного сопротивления повреждения получил и сам Элисашвили. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

