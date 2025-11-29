https://sputnik-georgia.ru/20251129/poslednemu-uchastniku-ogrableniya-luvra-predyavleny-obvineniya-295996007.html

Последнему участнику ограбления Лувра предъявлены обвинения

Последнему участнику ограбления Лувра предъявлены обвинения

29.11.2025

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Французские правоохранительные органы предъявили обвинения последнему подозреваемому в деле об ограблении парижского Лувра. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.По данным канала, речь идет о 38-летнем мужчине, ранее неоднократно судимом. Его задержали во вторник в городе Лаваль (департамент Майен). Подозреваемому инкриминируют участие в организованном ограблении и сговор с целью совершения преступления. Максимальное наказание по первому пункту составляет до 15 лет лишения свободы, по второму – до 10 лет.Следствие установило личность подозреваемого благодаря криминалистической экспертизе транспортных средств, использованных преступниками – скутера и автовышки.Ограбление произошло 9 октября. По версии следствия, как минимум трое злоумышленников похитили девять ювелирных изделий из Галереи Аполлона, относящихся к эпохе Наполеона III. Общая стоимость похищенного оценивается не менее чем в 88 миллионов евро. Один из экспонатов – корона императрицы Евгении – был найден неподалеку от музея в поврежденном состоянии.Двое подозреваемых были задержаны через неделю при попытке выехать из Франции и частично признали свою вину. Третий фигурант был арестован 29 октября в пригороде Парижа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

