У кого вырастут в Грузии зарплаты с 1 января? Данные Минфина

У кого вырастут в Грузии зарплаты с 1 января? Данные Минфина

Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари 29.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января 2026 года вырастут зарплаты у лиц, получающих заработную плату из бюджета, говорится в проекте государственного бюджета Грузии на 2026 год. В частности, согласно проекту 2026 года, рост зарплат государственных служащих составит 10%. Также на 10% вырастут зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских. А вот зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов вырастут на 20%.Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

