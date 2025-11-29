https://sputnik-georgia.ru/20251129/u-kogo-vyrastut-v-gruzii-zarplaty-s-1-yanvarya-dannye-minfina-295995604.html
У кого вырастут в Грузии зарплаты с 1 января? Данные Минфина
У кого вырастут в Грузии зарплаты с 1 января? Данные Минфина
Sputnik Грузия
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари 29.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-29T16:16+0400
2025-11-29T16:16+0400
2025-11-29T16:24+0400
грузия
экономика
новости
зарплата
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257287_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_738878736b63d61e64abb9b5c95a9e75.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января 2026 года вырастут зарплаты у лиц, получающих заработную плату из бюджета, говорится в проекте государственного бюджета Грузии на 2026 год. В частности, согласно проекту 2026 года, рост зарплат государственных служащих составит 10%. Также на 10% вырастут зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских. А вот зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов вырастут на 20%.Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257287_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cb77cb9d3d04fae3eb056e80a7db2757.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, зарплата
грузия, экономика, новости, зарплата
У кого вырастут в Грузии зарплаты с 1 января? Данные Минфина
16:16 29.11.2025 (обновлено: 16:24 29.11.2025)
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января 2026 года вырастут зарплаты у лиц, получающих заработную плату из бюджета, говорится в проекте государственного бюджета Грузии на 2026 год.
В частности, согласно проекту 2026 года, рост зарплат государственных служащих составит 10%. Также на 10% вырастут зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских.
А вот зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов вырастут на 20%.
Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет на сегодня чуть более тысячи лари.
При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.