Умеров возглавит украинскую делегацию на мирных переговорах вместо Ермака

Назначение состоялось после отставки главы офиса президента Андрея Ермака 29.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назначен главой украинской делегации на переговорах по достижению мирного урегулирования. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.В документе отмечается, что Умеров возглавит группу переговорщиков, в состав которой вошли советник руководителя офиса президента Александр Бевз, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы СБУ Александр Поклад.Дополнительно в делегацию включен заместитель начальника ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий.Назначение состоялось после отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Он подал заявление после проведенных у него обысков по делу о коррупции в энергетической сфере. Как сообщалось ранее, по итогам обысков обвинения никому предъявлены не были.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

