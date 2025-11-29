https://sputnik-georgia.ru/20251129/v-stolitse-gruzii-nachalsya-montazh-novogodney-illyuminatsii---video-295992172.html

В столице Грузии начался монтаж новогодней иллюминации - видео

Монтаж новогодней иллюминации начался по всему Тбилиси. Особенно нарядно будет выглядеть главная улица столицы – проспект Руставели. 29.11.2025, Sputnik Грузия

Установка новогодних огней ведется в ночное время, чтобы не мешать движению машин. На подготовку Тбилиси к Новому году власти потратят 8,3 млн лари, включая проведение новогоднего гала-концерта в центре грузинской столицы.Мэрия также призвала частные компании и бизнес-сектор принять участие в украшении города. Главную новогоднюю елку Грузии установят в этом году на площади Первой Республики, а не у парламента.Это связано с продолжающимися у здания по вечерам акциями протеста. 12 декабря на площади Первой Республики откроется традиционный “Новогодний городок”, он будет работать по 14 января 2026 года.

