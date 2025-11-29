https://sputnik-georgia.ru/20251129/vlasti-gruzii-zhdut-otveta-ot-ssha---spiker-parlamenta-295993497.html

Власти Грузии ждут ответа от США – спикер парламента

Власти Грузии ждут ответа от США – спикер парламента

Sputnik Грузия

29.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Власти Грузии сделали свой шаг в грузино-американских отношениях и теперь ждут ответа от США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Представители грузинских властей не раз заявляли, что готовы начать отношения с чистого листа, но ответа так и не получили. При этом, по его словам, Грузия в ожидании ответа продолжает придерживаться своей позиции. "Мы продолжаем свое дело, и все, кто хочет с нами дружить, хорошо знают, на какую дружбу мы способны. Кто-кто, а США знают это лучше всех", – подчеркнул Папуашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

