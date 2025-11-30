https://sputnik-georgia.ru/20251130/bekauri-zavoeval-dlya-gruzii-zoloto-turnira-bolshogo-shlema-v-abu-dabi-296009089.html

Бекаури завоевал для Грузии золото турнира Большого шлема в Абу-Даби

Бекаури завоевал для Грузии золото турнира Большого шлема в Абу-Даби

Sputnik Грузия

Двукратный олимпийский завоевал четвертая золотая медаль в карьере на турнирах Большого шлема 30.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-30T18:53+0400

2025-11-30T18:53+0400

2025-11-30T18:53+0400

спорт

новости

грузия

лаша бекаури

оаэ

гран-при по дзюдо

международная федерация дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137497_0:279:3000:1967_1920x0_80_0_0_32139564c8ec45c28032497ed2bf44b5.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури (90 кг) завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби - Abu Dhabi Grand Slam 2025 . Двукратный олимпийский чемпион победил в финале молдаванина Михаила Латышева. Это четвертая золотая медаль в карьере Лаши Бекаури на турнирах Большого шлема. Тяжеловес Ираклий Деметрашвили сегодня поборется за бронзовую медаль в финальном блоке. Днем ранее Георгий Сардалашвили завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 кг. Первенство проходит в столице ОАЭ 28-30 ноября, в нем принимают участие 373 дзюдоиста из 52 стран. Грузинские дзюдоисты представлены в шести весовых категориях. В категории до 73 и до 81 кг от Грузии соревнуются по два дзюдоиста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, лаша бекаури, оаэ, гран-при по дзюдо, международная федерация дзюдо