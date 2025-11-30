https://sputnik-georgia.ru/20251130/gruzinskie-tyurmy-byut-rekordy-po-chislu-zaklyuchennykh-295994689.html
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных
Грузинские тюрьмы бьют рекорды по числу заключенных
30.11.2025
2025-11-30T09:01+0400
2025-11-30T09:01+0400
2025-11-30T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. В Грузии, по данным на октябрь 2025 года, насчитывалось около 10,7 тысячи заключенных, что является рекордом для грузинских тюрем, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи до середины 2024 года. К началу 2025 года число заключенных опустилось до средней отметки в 9,5 тысячи человек. На октябрь 2025 года число заключенных в тюрьмах составило 0,29% от общего числа населения. Из 10,7 тысячи заключенных 1,5 тысячи – иностранцы. При этом число иностранных граждан в грузинских тюрьмах за год выросло на 43,4%. Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах в сентябре находилось 520 женщин, из них 157 – иностранок. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны содержится 107 несовершеннолетних и 86 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только около 2,5 тысячи ждут приговора, а остальные уже отбывают свои сроки. Заполненность тюрем В целом на октябрь 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 87,2%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны. Более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. В Грузии, по данным на октябрь 2025 года, насчитывалось около 10,7 тысячи заключенных, что является рекордом для грузинских тюрем, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи до середины 2024 года.
К началу 2025 года число заключенных опустилось до средней отметки в 9,5 тысячи человек. На октябрь 2025 года число заключенных в тюрьмах составило 0,29% от общего числа населения.
Из 10,7 тысячи заключенных 1,5 тысячи – иностранцы. При этом число иностранных граждан в грузинских тюрьмах за год выросло на 43,4%. Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах в сентябре находилось 520 женщин, из них 157 – иностранок.
Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны содержится 107 несовершеннолетних и 86 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только около 2,5 тысячи ждут приговора, а остальные уже отбывают свои сроки.
В целом на октябрь 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 87,2%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны. Более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси.
Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах.