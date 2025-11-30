https://sputnik-georgia.ru/20251130/gruziya-i-izrail-podpishut-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-v-selskokhozyaystvennoy-sfere-296010164.html

Грузия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере

Грузия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере

Sputnik Грузия

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили находится с визитом в Израиле 30.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-30T22:38+0400

2025-11-30T22:38+0400

2025-11-30T22:38+0400

грузия

новости

экономика

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

израиль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23851/40/238514027_0:56:3064:1780_1920x0_80_0_0_8a9b5477e5c680f39fad473fb0f7a47b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Министры сельского хозяйства Грузии и Израиля подпишут декларацию о сотрудничестве, направленную на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Грузии. Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили находится с визитом в Израиле. В рамках трехдневного рабочего визита он проведет официальные встречи со своим израильским коллегой Ави Дихтером, министром окружающей среды Израиля Эдит Сильман, спикером Кнессета Амиром Оханой и руководителем группы "Друзья Грузии" Кнессета Давидом Битаном. Также запланирована встреча с представителями бизнеса, организованная Грузино-израильской торговой палатой, направленная на углубление экономического сотрудничества и дальнейшее использование имеющегося потенциала. В ходе визита министр встретится с Патриархом Иерусалимским. Министр посетит исторические и религиозные места. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран-лидеров по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, израиль