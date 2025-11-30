https://sputnik-georgia.ru/20251130/kakie-shagi-predprinimaet-gruziya-dlya-upravleniya-otkhodami-296010300.html

Какие шаги предпринимает Грузия для управления отходами

Грузия создает интегрированную и устойчивую систему, которая сокращает растрачивание пищевых и водных отходов, заявила замминистра 30.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия предпринимает значительные шаги в направлении устойчивого управления пищевыми отходами и водными ресурсами, заявила первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. Тандилашвили выступила на министерской конференции "Превенция пищевых и водных отходов – защита будущего" в Стамбуле и приняла участие в панельной дискуссии. По ее словам, проводимая реформа управления водными ресурсами Грузии, основанная на Водной рамочной директиве ЕС, устанавливает модель, основанную на бассейновом принципе управления. "Новое законодательство обеспечит справедливое и безопасное водопользование. Грузия создает интегрированную и устойчивую систему, которая сокращает растрачивание пищевых и водных отходов, обеспечивая доступ населения к безопасным продуктам питания и воде", – заявила Тандилашвили. Министерская встреча была организована Министерством сельского и лесного хозяйства Турции и прошла под патронажем первой леди Турции Эмине Эрдоган. В рамках реализации этих резолюций был создан консультативный совет во главе с первой леди Турции Эмине Эрдоган. По ее инициативе в 2023 году была создана международная платформа – Фонд "Ноль отходов", который способствует распространению инновационных знаний, обмену ими и углублению международного сотрудничества на местном, национальном и глобальном уровнях. В панельной дискуссии высокого уровня в Стамбуле приняли участие высокопоставленные должностные лица из разных стран, включая министров сельского хозяйства Италии, Испании, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. Участники обсудили современные модели эффективного управления продовольственными и водными ресурсами, инициативы по сокращению отходов и важность их интеграции в повестку дня устойчивого развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

