Какие шаги предпринимает Грузия для управления отходами
Грузия создает интегрированную и устойчивую систему, которая сокращает растрачивание пищевых и водных отходов, заявила замминистра 30.11.2025
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия предпринимает значительные шаги в направлении устойчивого управления пищевыми отходами и водными ресурсами, заявила первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.
Тандилашвили выступила на министерской конференции "Превенция пищевых и водных отходов – защита будущего" в Стамбуле и приняла участие в панельной дискуссии.
"Грузия предпринимает значительные шаги в направлении устойчивого управления пищевыми отходами и водными ресурсами. Закон "О сокращении потерь и отходов пищевой продукции и пожертвовании продуктов питания", вступивший в силу с 2023 года, создает комплексную основу, обеспечивающую сокращение потерь продуктов питания", – заявила Тандилашвили.
По ее словам, проводимая реформа управления водными ресурсами Грузии, основанная на Водной рамочной директиве ЕС, устанавливает модель, основанную на бассейновом принципе управления.
"Новое законодательство обеспечит справедливое и безопасное водопользование. Грузия создает интегрированную и устойчивую систему, которая сокращает растрачивание пищевых и водных отходов, обеспечивая доступ населения к безопасным продуктам питания и воде", – заявила Тандилашвили.
Министерская встреча была организована Министерством сельского и лесного хозяйства Турции и прошла под патронажем первой леди Турции Эмине Эрдоган.
Министерская встреча прошла в контексте резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 и 2023 годах, которые определили нулевые отходы и предотвращение пищевых отходов как один из важнейших приоритетов Повестки дня на период до 2030 года.
В рамках реализации этих резолюций был создан консультативный совет во главе с первой леди Турции Эмине Эрдоган. По ее инициативе в 2023 году была создана международная платформа – Фонд "Ноль отходов", который способствует распространению инновационных знаний, обмену ими и углублению международного сотрудничества на местном, национальном и глобальном уровнях.
В панельной дискуссии высокого уровня в Стамбуле приняли участие высокопоставленные должностные лица из разных стран, включая министров сельского хозяйства Италии, Испании, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.
Участники обсудили современные модели эффективного управления продовольственными и водными ресурсами, инициативы по сокращению отходов и важность их интеграции в повестку дня устойчивого развития.