Какой сегодня церковный праздник: 30 ноября 2025

По православному церковному календарю 30 ноября отмечают день памяти святых Григория, Лазаря, Никона, Гоброна и других 30.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Григорий НеокесарийскийПо церковному календарю 30 ноября поминают святителя Григория Неокесарийского, жившего в III веке.Родился будущий святой в городе Неокесарии (Малая Азия). Учился Григорий у знаменитого учителя, пресвитера Оригена в Александрии. Вернувшись на родину, он удалился в пустыню, где достигал высокого духовного совершенства постом и молитвой.Епископ Федим из города Амасии (Каппадокия) решил поставить святого Григория епископом в Неокесарии. Перед хиротонией он молился, прося Господа открыть ему истинный образ поклонения Святой Троице.Во время молитвы Григорию явилась Божья Матерь с Иоанном Богословом, научившие его как достойно исповедовать тайну Пресвятой Троицы. На этом Божественном Откровении основано учение о Святой Троице, развитое впоследствии отцами Церкви – Василием Великим, Григорием Нисским и Григорием Богословом.Скончался святитель примерно в 266-270 годах.Лазарь иконописецПо церковному календарю 30 ноября поминают преподобного Лазаря, иконописца, пострадавшего при императоре-иконоборце Феофиле (829-842).Жил будущий святой в Константинополе. Преподобный Лазарь-пресвитер вел строгую подвижническую жизнь и писал иконы. За это его схватили при императоре-иконоборце Феофиле и после жестоких пыток бросили в темницу. От казни святого спасла императрица Феодора.Преподобный скончался в 857 году, возвращаясь из Рима, куда по церковным делам был отправлен с посольством к папе Бенедикту III (855-858).Игумен РадонежскийПо церковному календарю 30 ноября поминают преподобного Никона, игумена Радонежского.Родился будущий святой в городе Юрьеве-Польском, недалеко от обители преподобного Сергея Радонежского. Узнав еще в юности, что поблизости живет великий подвижник, Никон захотел его увидеть.Оставив дом и родителей, он отправился к преподобному Сергию, который, рассмотрев в юноше чистоту и силу духа, не стал спешить с постригом, а отправил его в Серпухов в обитель к преподобному Афанасию Высоцкому.Никон, пройдя испытания, принял постриг, а через несколько лет стал священником. Через годы Никону разрешили вновь увидеться с преподобным Сергием, который стал сам его учить и наставлять в духовной жизни.Приняв управление, Никон продолжил все начинания и установления своего духовного отца. Скончался преподобный в 1426-м.Гоброн КахетинскийПо церковному календарю 30 ноября поминают грузинских мучеников – Гоброна Кахетинского, в крещении Михаила, и с ним 133 воинов, пострадавших в Х веке.Происходил будущий святой из знатного княжеского рода. С юных лет он был храбрым и неустрашимым, поэтому был прозван Гоброном, что в переводе с арабского означает "мужественный, храбрый".Арабы под началом Абдул-Касима в 914 году, опустошив Армению и захватив Тбилиси, осадили крепость Квели, которую защищал Гоброн со своими войнами.Арабы, вероломно нарушив перемирие, заключенное после 28-дневной осады, ворвались в крепость и пленили ее мужественных защитников. Многих пленных выкупил грузинский царь Адарнасе II (881-923), но отпустить святого Гоброна арабы не согласились.За отказ принять ислам вместе со свободой и богатством на глазах святого Гоброна истребили его воинов и всех тех, кто отказался отречься от христианства. А затем отрубили ему голову. Произошло это в 914 году.ИмениныПо церковному календарю 30 ноября именины отмечают Григорий, Геннадий, Захар, Лазарь, Иван, Михаил и Никон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

