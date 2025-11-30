https://sputnik-georgia.ru/20251130/litsam-s-ovz-povyshayut-vyplaty-s-1-yanvarya-295999025.html

Лицам с ОВЗ повышают выплаты с 1 января

Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год 30.11.2025

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1 января 2026 года будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в проекте бюджета на 2026 год. Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и для лиц с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 45 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год. С 1 января 2025 года финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составляет 435 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 215 лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с умеренно выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – с первой, второй и третьей группами инвалидности). Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

