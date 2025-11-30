https://sputnik-georgia.ru/20251130/neizvestnyy-otkryl-strelbu-na-ulitse-v-kutaisi---odin-chelovek-pogib-296010685.html

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Кутаиси – один человек погиб

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Кутаиси – один человек погиб

Трое раненых были доставлены в клинику бригадой скорой помощи, однако один из них от полученных ранений скончался 30.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети начали расследование по факту убийства и ранения двух и более лиц на улице Гамсахурдия в Кутаиси, говорится в заявлении ведомства. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах". Все трое раненых были доставлены в клинику бригадой скорой помощи, однако один из них от полученных ранений скончался. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника. Совершившему преступление грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

