Неизвестный открыл стрельбу на улице в Кутаиси – один человек погиб
Неизвестный открыл стрельбу на улице в Кутаиси – один человек погиб
Трое раненых были доставлены в клинику бригадой скорой помощи, однако один из них от полученных ранений скончался
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети начали расследование по факту убийства и ранения двух и более лиц на улице Гамсахурдия в Кутаиси, говорится в заявлении ведомства. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах". Все трое раненых были доставлены в клинику бригадой скорой помощи, однако один из них от полученных ранений скончался. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника. Совершившему преступление грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
22:27 30.11.2025 (обновлено: 23:00 30.11.2025)
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети начали расследование по факту убийства и ранения двух и более лиц на улице Гамсахурдия в Кутаиси, говорится в заявлении ведомства.
Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах".
На данном этапе расследования известно, что неустановленный мужчина из огнестрельного оружия возле одного из корпусов на улице Гамсахурдия открыл стрельбу и ранил трех человек, после чего скрылся с места преступления.
Все трое раненых были доставлены в клинику бригадой скорой помощи, однако один из них от полученных ранений скончался.
Сотрудниками правоохранительных органов проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника.
Совершившему преступление грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.