Окончательный вариант бюджета Грузии уже в парламенте – главные показатели
Окончательный вариант бюджета Грузии уже в парламенте – главные показатели
30.11.2025
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны окончательный проект государственного бюджета на 2026 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, включая Грузию.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 114,1 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 33,5% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся по сравнению с показателями 2025 года и составят около 30,8 миллиарда лари.При этом налоговые доходы увеличатся на 1,5 миллиарда лари и составят около 24,9 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2026 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда лари и составит около 30,9 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольшего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 840 миллионов лари) и составит 9,7 миллиарда лари, из которых около 6,9 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.Бюджет Минобразования составит 2,7 миллиарда лари, из которых 1,9 миллиарда лари пойдут на школы и детские сады, 158,3 миллиона лари – на профессиональное образование, а 174 миллиона – на высшее.Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиарда лари, из которых 1,3 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 808,2 миллиона лари, министерства регионального развития – 132,9 миллиона лари, министерства экономики – 928,6 миллиона лари, министерства финансов – 130 миллионов лари, министерства юстиции – 442,3 миллиона лари, министерства иностранных дел – 225 миллионов лари, министерства обороны – 1,9 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,6 миллиарда лари, министерства культуры – 364,9 миллиона лари, министерства спорта – 325,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Окончательный вариант бюджета Грузии уже в парламенте – главные показатели
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны окончательный проект государственного бюджета на 2026 год.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, включая Грузию.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год
Показатель
Прогноз 2025
Прогноз 2026
Экономический рост, %
6,0
5,0
Дефлятор, %
3,9
4,0
Объем ВВП, млрд лари
101,2
110,5
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
27,5
30,3
Дефицит госбюджета, % к ВВП
2,5
2,5
Ассигнования госбюджета, % к ВВП
30,4
29,1
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 114,1 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 33,5% к ВВП.
Новые параметры госбюджета
Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся по сравнению с показателями 2025 года и составят около 30,8 миллиарда лари.
При этом налоговые доходы увеличатся на 1,5 миллиарда лари и составят около 24,9 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2026 год (миллионы лари)
Показатели
2025
2026
Поступления в госбюджет
27 560,8
30 290,8
Налоговые поступления в госбюджет
21 885,0
23 030,0
Гранты
199,9
219,1
Ассигнования госбюджета
27 941,7
30 475,9
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2026 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда лари и составит около 30,9 миллиарда лари.
Большего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 840 миллионов лари) и составит 9,7 миллиарда лари, из которых около 6,9 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.
Бюджет Минобразования составит 2,7 миллиарда лари, из которых 1,9 миллиарда лари пойдут на школы и детские сады, 158,3 миллиона лари – на профессиональное образование, а 174 миллиона – на высшее.
Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиарда лари, из которых 1,3 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.
Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 808,2 миллиона лари, министерства регионального развития – 132,9 миллиона лари, министерства экономики – 928,6 миллиона лари, министерства финансов – 130 миллионов лари, министерства юстиции – 442,3 миллиона лари, министерства иностранных дел – 225 миллионов лари, министерства обороны – 1,9 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,6 миллиарда лари, министерства культуры – 364,9 миллиона лари, министерства спорта – 325,3 миллиона лари.