Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251130/partiya-lelo-nazvala-deystviya-elisashvili-nepriemlemymi-i-neopravdannymi-296004854.html
Партия "Лело" назвала действия Элисашвили неприемлемыми и неоправданными
Партия "Лело" назвала действия Элисашвили неприемлемыми и неоправданными
Sputnik Грузия
По словам адвоката, Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, и его действия были осознанной формой протеста 30.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-30T12:19+0400
2025-11-30T13:20+0400
грузия
политика
новости
алеко элисашвили
яго хвичия
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250775511_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_d305d7bfaa1e56ab0bb51e271467864f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Действия политика Алеко Элисашвили, который попытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда, неприемлемы и неоправданы, заявили в оппозиционной коалиции "Лело – cильная Грузия", в которую входит задержанный политик. МВД Грузии задержало Алеко Элисашвили, одного из лидеров коалиции "Лело – сильная Грузия", утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По словам его адвоката, Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, и его действия были осознанной формой протеста. По словам соратников, оппозиция "не должна позволить режиму довести себя до отчаяния системным насилием и несправедливостью и заставить отказаться от мирных и законных методов борьбы с тиранией". В свою очередь, лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что дело Элисашвили не связано с политикой, а, наоборот, связано с ее уничтожением. Хвичия предложил три варианта, которые могли побудить Элисашвили поджечь здание суда, один из них – алкоголь. Второй вариант, по словам лидера "Гирчи", – что кто-то шантажирует Элисашвили и заставляет делать такие "глупости", чтобы потом использовать в своих целях, как, например, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в организации теракта в суде. "Третья версия – что ниша радикальной оппозиции пустует, и за эту нишу, пусть и в какой-то странной борьбе, наши политики конкурируют друг с другом", – сказал Хвичия. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию и попытался все это поджечь. По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250775511_400:233:2169:1560_1920x0_80_0_0_182c498c81a63dcbdf8abe7b07df3fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, алеко элисашвили, яго хвичия, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, алеко элисашвили, яго хвичия, тбилисский городской суд

Партия "Лело" назвала действия Элисашвили неприемлемыми и неоправданными

12:19 30.11.2025 (обновлено: 13:20 30.11.2025)
© photo: Sputnik / StringerАлеко Элисашвили в парламенте Грузии
Алеко Элисашвили в парламенте Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По словам адвоката, Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, и его действия были осознанной формой протеста
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Действия политика Алеко Элисашвили, который попытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда, неприемлемы и неоправданы, заявили в оппозиционной коалиции "Лело – cильная Грузия", в которую входит задержанный политик.
МВД Грузии задержало Алеко Элисашвили, одного из лидеров коалиции "Лело – сильная Грузия", утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По словам его адвоката, Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, и его действия были осознанной формой протеста.

"Для нас нынешние действия Алеко Элисашвили неприемлемы и неоправданы. Элисашвили неоднократно становился жертвой несправедливости и насилия со стороны режима, и его признание – доказательство того, что это бескорыстный поступок одного человека против режима", – сказано в заявлении.

По словам соратников, оппозиция "не должна позволить режиму довести себя до отчаяния системным насилием и несправедливостью и заставить отказаться от мирных и законных методов борьбы с тиранией".
В свою очередь, лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что дело Элисашвили не связано с политикой, а, наоборот, связано с ее уничтожением.
Хвичия предложил три варианта, которые могли побудить Элисашвили поджечь здание суда, один из них – алкоголь.

"Во-первых, господин Алеко Элисашвили напился, вспомнил грехи суда перед грузинским народом и в порыве, присущем грузину, попытался поджечь суд. При чем тут было здание канцелярии, я не знаю. Как видно из заявлений адвоката, похоже, у него все еще сильное похмелье", – заявил Хвичия.

Второй вариант, по словам лидера "Гирчи", – что кто-то шантажирует Элисашвили и заставляет делать такие "глупости", чтобы потом использовать в своих целях, как, например, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в организации теракта в суде.
"Третья версия – что ниша радикальной оппозиции пустует, и за эту нишу, пусть и в какой-то странной борьбе, наши политики конкурируют друг с другом", – сказал Хвичия.
Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию и попытался все это поджечь.
По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.
На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0