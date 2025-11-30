https://sputnik-georgia.ru/20251130/partiya-lelo-nazvala-deystviya-elisashvili-nepriemlemymi-i-neopravdannymi-296004854.html

Партия "Лело" назвала действия Элисашвили неприемлемыми и неоправданными

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Действия политика Алеко Элисашвили, который попытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда, неприемлемы и неоправданы, заявили в оппозиционной коалиции "Лело – cильная Грузия", в которую входит задержанный политик. МВД Грузии задержало Алеко Элисашвили, одного из лидеров коалиции "Лело – сильная Грузия", утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По словам его адвоката, Элисашвили сожалеет, что не смог довести дело до конца, и его действия были осознанной формой протеста. По словам соратников, оппозиция "не должна позволить режиму довести себя до отчаяния системным насилием и несправедливостью и заставить отказаться от мирных и законных методов борьбы с тиранией". В свою очередь, лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что дело Элисашвили не связано с политикой, а, наоборот, связано с ее уничтожением. Хвичия предложил три варианта, которые могли побудить Элисашвили поджечь здание суда, один из них – алкоголь. Второй вариант, по словам лидера "Гирчи", – что кто-то шантажирует Элисашвили и заставляет делать такие "глупости", чтобы потом использовать в своих целях, как, например, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в организации теракта в суде. "Третья версия – что ниша радикальной оппозиции пустует, и за эту нишу, пусть и в какой-то странной борьбе, наши политики конкурируют друг с другом", – сказал Хвичия. Следствием установлено, что 29 ноября текущего года, на рассвете, Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию и попытался все это поджечь. По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

