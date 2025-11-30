https://sputnik-georgia.ru/20251130/politsiya-tbilisi-zaderzhala-vosem-chelovek-po-obvineniyu-v-krupnom-narkooborote-296006187.html

Полиция Тбилиси задержала восемь человек по обвинению в крупном наркообороте

Согласно законодательству, подобные преступления наказываются лишением свободы сроком до 20 лет либо бессрочным заключением 30.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали восемь человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, среди задержанных – граждане Грузии, в том числе ранее судимые, и иностранные граждане, сообщили в пресс-службе МВД. Возраст задержанных – от 19 до 38 лет. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. В ходе обысков в жилых и служебных помещениях, а также в ходе следственных действий полиция изъяла различные виды наркотических веществ, подготовленных к сбыту в особо крупном размере. Среди изъятого – марихуана, альфа-ПВП, клефедрон и метадон. Согласно законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

