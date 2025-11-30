СГБ Грузии опровергла слухи о наличии терминалов связи ВС России на территории страны

https://sputnik-georgia.ru/20251130/sgb-gruzii-oprovergla-slukhi-o-nalichii-terminalov-svyazi-vs-rossii-na-territorii-strany-296005915.html
Служба внешней разведки Украины в своем заявлении указала на наличие сетей связи вблизи Украины, на линии фронта и на африканском континенте
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии выступила с опровержением распространяемой в последние сутки в СМИ информации о якобы действующих на территории страны сети защищенных терминалов связи российских вооруженных сил. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обнаружило терминалы коммуникации вооруженных сил РФ. ГУР обнародовала карту с большей частью терминалов российской армии, где один терминал отмечен на территории Грузии, а два – в Африке. Эту тему подхватили оппозиционные медиаплатформы в Грузии, и в адрес грузинских властей посыпались новые обвинения. По данным СГБ, эти сообщения исходят от медиаплатформ и отдельных активистов, однако ни один из них не обратился в ведомство за проверкой фактов, а украинская разведка подобных данных Тбилиси не передавала. По их данных, ранее Служба внешней разведки Украины в своем заявлении указала на наличие таких сетей вблизи Украины, на линии фронта и на африканском континенте. "При этом местоположение, указанное на фотографии, опубликованной вместе с заявлением, оставляет возможность для неверной интерпретации озвученной ими информации о Грузии", – говорится в заявлении. СГБ Грузии активно пытается выяснить, что послужило причиной распространения материалов, отличающихся от заявления Службы внешней разведки Украины, что позволило определенным группам вести в Грузии ложную и антигосударственную кампанию.
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии выступила с опровержением распространяемой в последние сутки в СМИ информации о якобы действующих на территории страны сети защищенных терминалов связи российских вооруженных сил.
Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обнаружило терминалы коммуникации вооруженных сил РФ. ГУР обнародовала карту с большей частью терминалов российской армии, где один терминал отмечен на территории Грузии, а два – в Африке. Эту тему подхватили оппозиционные медиаплатформы в Грузии, и в адрес грузинских властей посыпались новые обвинения.
По данным СГБ, эти сообщения исходят от медиаплатформ и отдельных активистов, однако ни один из них не обратился в ведомство за проверкой фактов, а украинская разведка подобных данных Тбилиси не передавала.
"Начиная со вчерашнего дня различными медиаплатформами, а также конкретными активистами распространяется ложная информация о том, что, якобы согласно материалам украинской разведки, на территории Грузии действуют сети специальных, безопасных терминалов связи Вооруженных сил Российской Федерации. Тем не менее ни один из представителей упомянутых медиаплатформ до сих пор не обращался в службу безопасности", – говорится в заявлении.
По их данных, ранее Служба внешней разведки Украины в своем заявлении указала на наличие таких сетей вблизи Украины, на линии фронта и на африканском континенте.
"При этом местоположение, указанное на фотографии, опубликованной вместе с заявлением, оставляет возможность для неверной интерпретации озвученной ими информации о Грузии", – говорится в заявлении.
СГБ Грузии активно пытается выяснить, что послужило причиной распространения материалов, отличающихся от заявления Службы внешней разведки Украины, что позволило определенным группам вести в Грузии ложную и антигосударственную кампанию.