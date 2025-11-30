https://sputnik-georgia.ru/20251130/sgb-gruzii-oprovergla-slukhi-o-nalichii-terminalov-svyazi-vs-rossii-na-territorii-strany-296005915.html

СГБ Грузии опровергла слухи о наличии терминалов связи ВС России на территории страны

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии выступила с опровержением распространяемой в последние сутки в СМИ информации о якобы действующих на территории страны сети защищенных терминалов связи российских вооруженных сил. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обнаружило терминалы коммуникации вооруженных сил РФ. ГУР обнародовала карту с большей частью терминалов российской армии, где один терминал отмечен на территории Грузии, а два – в Африке. Эту тему подхватили оппозиционные медиаплатформы в Грузии, и в адрес грузинских властей посыпались новые обвинения. По данным СГБ, эти сообщения исходят от медиаплатформ и отдельных активистов, однако ни один из них не обратился в ведомство за проверкой фактов, а украинская разведка подобных данных Тбилиси не передавала. По их данных, ранее Служба внешней разведки Украины в своем заявлении указала на наличие таких сетей вблизи Украины, на линии фронта и на африканском континенте. "При этом местоположение, указанное на фотографии, опубликованной вместе с заявлением, оставляет возможность для неверной интерпретации озвученной ими информации о Грузии", – говорится в заявлении. СГБ Грузии активно пытается выяснить, что послужило причиной распространения материалов, отличающихся от заявления Службы внешней разведки Украины, что позволило определенным группам вести в Грузии ложную и антигосударственную кампанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

