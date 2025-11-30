https://sputnik-georgia.ru/20251130/v-gruzii-zapretyat-noshenie-elektroshokerov-296006867.html
В Грузии запретят ношение электрошокеров
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в закон "Об оружии", согласно которому для граждан вне закона окажутся электрошокеры. Согласно поправкам, изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари, а за повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари. Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. При этом для продажи газовых баллончиков, а также для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия. Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевоз и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное. Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться в том числе к иностранным гражданам.
