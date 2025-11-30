https://sputnik-georgia.ru/20251130/v-gruzii-zapretyat-noshenie-elektroshokerov-296006867.html

В Грузии запретят ношение электрошокеров

В Грузии запретят ношение электрошокеров

Sputnik Грузия

Будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в публичных местах 30.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-30T17:55+0400

2025-11-30T17:55+0400

2025-11-30T17:55+0400

новости

грузия

общество

мвд грузии

оружие

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23849/34/238493420_0:1:1422:801_1920x0_80_0_0_aed397df82c8d5f3018eedbc37e85537.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в закон "Об оружии", согласно которому для граждан вне закона окажутся электрошокеры. Согласно поправкам, изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари, а за повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари. Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. При этом для продажи газовых баллончиков, а также для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия. Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевоз и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное. Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться в том числе к иностранным гражданам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, мвд грузии, оружие