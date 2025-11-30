https://sputnik-georgia.ru/20251130/v-tbilisi-proshl-geograficheskiy-diktant-proverka-znaniy-i-otkrytie-novogo-mira-296008822.html
"Географический диктант", который дал возможность проверить свою эрудицию и расширить кругозор, прошёл в Тбилиси 30 ноября. Мероприятие состоялось в Центре... 30.11.2025, Sputnik Грузия
В Тбилиси прошёл "Географический диктант": проверка знаний и открытие нового мира
16:55 30.11.2025 (обновлено: 17:55 30.11.2025)
"Географический диктант", который дал возможность проверить свою эрудицию и расширить кругозор, прошёл в Тбилиси 30 ноября. Мероприятие состоялось в Центре русского языка "Азбука", где участники смогли открыть для себя захватывающий мир географии, говорят организаторы
Директор центра Эка Мунджишвили отметила, что это уже второй год участия в международном мероприятии, которое проводится в 137 странах. По её словам, подобные события дают обществу многое и помогают повысить известность культурного центра. В Центре надеются проводить такие мероприятия ещё много раз и ожидают появление новых форматов.
Диктант состоит из двух частей, 10 вопросов более лёгких и 30 вопросов более сложных. Вообще, надо сказать, что даже более лёгкие вопросы не совсем не такие уж и лёгкие, но я думаю, что пишут географический диктант люди, которые действительно знают и любят географию, – поделилась методист центра "Азбука" Наталья Мусина.