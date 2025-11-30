https://sputnik-georgia.ru/20251130/v-tbilisi-proshl-geograficheskiy-diktant-proverka-znaniy-i-otkrytie-novogo-mira-296008822.html

В Тбилиси прошёл "Географический диктант": проверка знаний и открытие нового мира

В Тбилиси прошёл "Географический диктант": проверка знаний и открытие нового мира

Sputnik Грузия

"Географический диктант", который дал возможность проверить свою эрудицию и расширить кругозор, прошёл в Тбилиси 30 ноября. Мероприятие состоялось в Центре... 30.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-30T16:55+0400

2025-11-30T16:55+0400

2025-11-30T17:55+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

тбилиси

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1e/296008636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af9bc49933cecb485cf258a2ba95bbe2.jpg

Директор центра Эка Мунджишвили отметила, что это уже второй год участия в международном мероприятии, которое проводится в 137 странах. По её словам, подобные события дают обществу многое и помогают повысить известность культурного центра. В Центре надеются проводить такие мероприятия ещё много раз и ожидают появление новых форматов.Диктант состоит из двух частей, 10 вопросов более лёгких и 30 вопросов более сложных. Вообще, надо сказать, что даже более лёгкие вопросы не совсем не такие уж и лёгкие, но я думаю, что пишут географический диктант люди, которые действительно знают и любят географию, – поделилась методист центра "Азбука" Наталья Мусина.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, культура, видео