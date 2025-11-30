Вниманию автомобилистов – в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД

https://sputnik-georgia.ru/20251130/vnimaniyu-avtomobilistov--v-gruzii-rastut-shtrafy-za-narushenie-pdd-296006319.html

30.11.2025

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, ужесточающие наказания за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и вводящие новые составы правонарушений.Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах. При этом если автомобилиста не будет на месте или он откажется переставлять автомобиль, мэрия или соответствующая служба мэрии получит право эвакуировать автомобиль на штрафную стоянку и сообщить об этом автовладельцу. Кроме того, в этом случае стоимость эвакуации и пребывания на штрафстоянке будет определять уполномоченная служба мэрии. Именно ей перейдет полномочие выписывать штраф за парковку в неположенном месте, а также осуществлять эвакуацию таких автомобилей.Кроме того, вводится также штраф в размере 200 лари за движение транспортного средства по выделенной полосе для общественного транспорта встречного направления. Также для физических лиц вводятся штрафы в размере 2 тысяч лари за: Какие еще штрафы вырастут Помимо новых штрафов, законопроект предполагает повышение уже существующих санкций за следующие нарушения: Новшество для акций протестаЗаконопроект также вводит новую трактовку правонарушения, связанного с преднамеренным перекрытием дороги транспортными средствами. Теперь наказуемым будет именно умышленное перекрытие дороги и участие в групповом движении, при котором проезжая часть полностью блокируется, а также создаются помехи движению или угроза безопасности.При этом указанное действие будет считаться правонарушением не только в населенных пунктах, но и на любых дорогах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

