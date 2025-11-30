Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251130/vnimaniyu-avtomobilistov--v-gruzii-rastut-shtrafy-za-narushenie-pdd-296006319.html
Вниманию автомобилистов – в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД
Вниманию автомобилистов – в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД
Sputnik Грузия
Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах 30.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-30T16:51+0400
2025-11-30T16:51+0400
грузия
новости
общество
штраф
автомобили
пдд
ужесточение наказания за нарушение пдд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261316933_242:405:2104:1452_1920x0_80_0_0_a8b77b88c409ced92b200ac5bba93c50.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, ужесточающие наказания за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и вводящие новые составы правонарушений.Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах. При этом если автомобилиста не будет на месте или он откажется переставлять автомобиль, мэрия или соответствующая служба мэрии получит право эвакуировать автомобиль на штрафную стоянку и сообщить об этом автовладельцу. Кроме того, в этом случае стоимость эвакуации и пребывания на штрафстоянке будет определять уполномоченная служба мэрии. Именно ей перейдет полномочие выписывать штраф за парковку в неположенном месте, а также осуществлять эвакуацию таких автомобилей.Кроме того, вводится также штраф в размере 200 лари за движение транспортного средства по выделенной полосе для общественного транспорта встречного направления. Также для физических лиц вводятся штрафы в размере 2 тысяч лари за: Какие еще штрафы вырастут Помимо новых штрафов, законопроект предполагает повышение уже существующих санкций за следующие нарушения: Новшество для акций протестаЗаконопроект также вводит новую трактовку правонарушения, связанного с преднамеренным перекрытием дороги транспортными средствами. Теперь наказуемым будет именно умышленное перекрытие дороги и участие в групповом движении, при котором проезжая часть полностью блокируется, а также создаются помехи движению или угроза безопасности.При этом указанное действие будет считаться правонарушением не только в населенных пунктах, но и на любых дорогах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261316933_117:401:2056:1855_1920x0_80_0_0_c6376238ae29f9bd136c4785f5f69a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, штраф, автомобили, пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд
грузия, новости, общество, штраф, автомобили, пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд

Вниманию автомобилистов – в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД

16:51 30.11.2025
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, ужесточающие наказания за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и вводящие новые составы правонарушений.
Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах. При этом если автомобилиста не будет на месте или он откажется переставлять автомобиль, мэрия или соответствующая служба мэрии получит право эвакуировать автомобиль на штрафную стоянку и сообщить об этом автовладельцу.
Кроме того, в этом случае стоимость эвакуации и пребывания на штрафстоянке будет определять уполномоченная служба мэрии. Именно ей перейдет полномочие выписывать штраф за парковку в неположенном месте, а также осуществлять эвакуацию таких автомобилей.

Сам штраф за паркинг в местах, где стоянка запрещена, будет увеличен с 10 до 50 лари в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Мцхета, Рустави, Телави, Поти и Зугдиди, а также на курортах Грузии. В остальных районах он останется прежним – 10 лари.

Кроме того, вводится также штраф в размере 200 лари за движение транспортного средства по выделенной полосе для общественного транспорта встречного направления.
Также для физических лиц вводятся штрафы в размере 2 тысяч лари за:
нарушение правил содержания и ведения строительно-ремонтных работ на дороге, железнодорожном переезде или другом дорожном сооружении;
непринятие мер для своевременного ограничения или прекращения движения на отдельных участках дороги, если её использование создаёт угрозу или препятствие для движения;
загрязнение дорожного покрытия, разбрасывание строительного или иного материала на проезжую часть, тротуар или обочину;
организацию уличной торговли.

Какие еще штрафы вырастут

Помимо новых штрафов, законопроект предполагает повышение уже существующих санкций за следующие нарушения:
Неиспользование ремня безопасности – 50 лари (было 40 лари);
Разговоры водителем по мобильному телефону – 50 лари (было 30 лари);
Управление транспортным средством без прав, а также без документов на машину – 100 лари (10 лари);
Управление неисправным транспортным средством, включая транспорт с неработающими фарами или дворниками – 50 лари (15 лари);
Превышение скорости более чем на 15 км/ч, но менее чем на 40 км/ч – 100 лари (50 лари);
Игнорирование дорожных знаков, дорожной разметки, правил буксировки, пользования внешними световыми приборами, звуковым сигналом или аварийной сигнализацией, правил движения в жилой зоне или правил дорожного движения или правил управления гужевым транспортом – 50 лари (20 лари);
Нарушение правил маневрирования – 100 лари (50 лари).

Новшество для акций протеста

Законопроект также вводит новую трактовку правонарушения, связанного с преднамеренным перекрытием дороги транспортными средствами.
Теперь наказуемым будет именно умышленное перекрытие дороги и участие в групповом движении, при котором проезжая часть полностью блокируется, а также создаются помехи движению или угроза безопасности.
При этом указанное действие будет считаться правонарушением не только в населенных пунктах, но и на любых дорогах.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0