Вниманию автомобилистов – в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, ужесточающие наказания за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и вводящие новые составы правонарушений.
Согласно проекту поправок, вводится новый штраф в размере 100 лари (37 долларов) за парковку на тротуарах и пешеходных переходах. При этом если автомобилиста не будет на месте или он откажется переставлять автомобиль, мэрия или соответствующая служба мэрии получит право эвакуировать автомобиль на штрафную стоянку и сообщить об этом автовладельцу.
Кроме того, в этом случае стоимость эвакуации и пребывания на штрафстоянке будет определять уполномоченная служба мэрии. Именно ей перейдет полномочие выписывать штраф за парковку в неположенном месте, а также осуществлять эвакуацию таких автомобилей.
Сам штраф за паркинг в местах, где стоянка запрещена, будет увеличен с 10 до 50 лари в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Мцхета, Рустави, Телави, Поти и Зугдиди, а также на курортах Грузии. В остальных районах он останется прежним – 10 лари.
Кроме того, вводится также штраф в размере 200 лари за движение транспортного средства по выделенной полосе для общественного транспорта встречного направления.
Также для физических лиц вводятся штрафы в размере 2 тысяч лари за:
нарушение правил содержания и ведения строительно-ремонтных работ на дороге, железнодорожном переезде или другом дорожном сооружении;
непринятие мер для своевременного ограничения или прекращения движения на отдельных участках дороги, если её использование создаёт угрозу или препятствие для движения;
загрязнение дорожного покрытия, разбрасывание строительного или иного материала на проезжую часть, тротуар или обочину;
организацию уличной торговли.
Какие еще штрафы вырастут
Помимо новых штрафов, законопроект предполагает повышение уже существующих санкций за следующие нарушения:
Неиспользование ремня безопасности – 50 лари (было 40 лари);
Разговоры водителем по мобильному телефону – 50 лари (было 30 лари);
Управление транспортным средством без прав, а также без документов на машину – 100 лари (10 лари);
Управление неисправным транспортным средством, включая транспорт с неработающими фарами или дворниками – 50 лари (15 лари);
Превышение скорости более чем на 15 км/ч, но менее чем на 40 км/ч – 100 лари (50 лари);
Игнорирование дорожных знаков, дорожной разметки, правил буксировки, пользования внешними световыми приборами, звуковым сигналом или аварийной сигнализацией, правил движения в жилой зоне или правил дорожного движения или правил управления гужевым транспортом – 50 лари (20 лари);
Нарушение правил маневрирования – 100 лари (50 лари).
Новшество для акций протеста
Законопроект также вводит новую трактовку правонарушения, связанного с преднамеренным перекрытием дороги транспортными средствами.
Теперь наказуемым будет именно умышленное перекрытие дороги и участие в групповом движении, при котором проезжая часть полностью блокируется, а также создаются помехи движению или угроза безопасности.
При этом указанное действие будет считаться правонарушением не только в населенных пунктах, но и на любых дорогах.