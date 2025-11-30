https://sputnik-georgia.ru/20251130/zhivotnovodstvo-v-gruzii--novye-dannye-statistiki-296006553.html
Животноводство в Грузии – новые данные статистики
В третьем квартале 2025 года объем производства мяса в Грузии сократился на 9% и составил 18,1 тысячи тонн 30.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец третьего квартала 2025 года уменьшилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 812,2 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период поголовье коров и буйволиц составило 389,2 тысячи, что на 5,2% меньше, чем в третьем квартале 2024 года. За отчетный период поголовье свиней составило 182,5 тысячи, что на 18,1% меньше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. В то же время количество птицы в Грузии выросло на 5%. Всего в стране насчитывалось до 10 миллионов голов домашней птицы. Производство продуктов животноводства В третьем квартале 2025 года объем производства мяса в Грузии сократился на 9% и составил 18,1 тысячи тонн.По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 9,1% и составило 156 миллионов литров. При этом производство яиц в стране выросло на 6,1% и составило 170,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В июле-сентябре 2025 года из Грузии было вывезено 63,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 36,4% больше по сравнению с третьим кварталом 2024 года. В то же время импорт крупного рогатого скота сократился на 50% и составил 2,9 тысячи голов. Экспорт домашней птицы из Грузии сократился на 37,5%, составив 956,7 тысячи голов, а импорт уменьшился на 5,8%, до 1,4 миллиона голов. Импорт свиней вырос на 6,6% и составил 55,1 тысячи голов. Что касается экспорта, то за отчетный период вывезли 1,8 тысячи голов, в то время как в 2024 году экспорт свиней не осуществлялся.
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец третьего квартала 2025 года уменьшилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 812,2 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период поголовье коров и буйволиц составило 389,2 тысячи, что на 5,2% меньше, чем в третьем квартале 2024 года.
За отчетный период поголовье свиней составило 182,5 тысячи, что на 18,1% меньше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.
В то же время количество птицы в Грузии выросло на 5%. Всего в стране насчитывалось до 10 миллионов голов домашней птицы.
Производство продуктов животноводства
По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 9,1% и составило 156 миллионов литров.
При этом производство яиц в стране выросло на 6,1% и составило 170,9 миллиона штук.
В июле-сентябре 2025 года из Грузии было вывезено 63,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 36,4% больше по сравнению с третьим кварталом 2024 года.
В то же время импорт крупного рогатого скота сократился на 50% и составил 2,9 тысячи голов.
Экспорт домашней птицы из Грузии сократился на 37,5%, составив 956,7 тысячи голов, а импорт уменьшился на 5,8%, до 1,4 миллиона голов.
Импорт свиней вырос на 6,6% и составил 55,1 тысячи голов. Что касается экспорта, то за отчетный период вывезли 1,8 тысячи голов, в то время как в 2024 году экспорт свиней не осуществлялся.