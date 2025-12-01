https://sputnik-georgia.ru/20251201/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokratilos--novye-dannye-296011050.html
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Sputnik Грузия
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 01.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-01T09:01+0400
2025-12-01T09:01+0400
2025-12-01T09:33+0400
грузия
туризм
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24161/76/241617658_0:217:1242:916_1920x0_80_0_0_e55d3f4e18a8df0b5db0fb377193faa1.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в июле-сентябре 2025 года сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 375,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 743,3 тысячи поездок (на 0,9% меньше, чем в июле-сентябре 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 799,9 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,3% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 352,3 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 307 тысяч в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В третьем квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 399,5 миллиона лари, что на 2,8% меньше, по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1,9% и составили 229,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,8% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24161/76/241617658_218:269:1081:916_1920x0_80_0_0_9247dec838d6af62af55e40461cd6936.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
09:01 01.12.2025 (обновлено: 09:33 01.12.2025)
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в июле-сентябре 2025 года сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 375,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 743,3 тысячи поездок (на 0,9% меньше, чем в июле-сентябре 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 799,9 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,3% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 352,3 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 307 тысяч в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В третьем квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
859,2
49,3
Отдых и развлечения
288,5
16,5
Шопинг
267,9
15,4
Посещение второго дома
134,0
7,7
Лечение
119,8
6,9
Профдеятельность
33,2
1,9
Другое
40,8
2,3
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 399,5 миллиона лари, что на 2,8% меньше, по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1,9% и составили 229,1 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
128,8
73,9
Еда и напитки
111,6
64,0
Транспорт
63,4
36,4
Размещение
51,6
29,6
Развлечения
3,8
2,2
Другое
40,4
23,2
Среди внутренних туристов 57,8% составляют женщины.