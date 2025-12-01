https://sputnik-georgia.ru/20251201/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokratilos--novye-dannye-296011050.html

Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в июле-сентябре 2025 года сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 375,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 743,3 тысячи поездок (на 0,9% меньше, чем в июле-сентябре 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 799,9 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,3% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 352,3 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 307 тысяч в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В третьем квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 399,5 миллиона лари, что на 2,8% меньше, по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1,9% и составили 229,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,8% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

