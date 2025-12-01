"Грузинская мечта" подаст в суд на BBC за клевету

https://sputnik-georgia.ru/20251201/gruzinskaya-mechta-podast-v-sud-na-bbc-za-klevetu-296016901.html

В "Грузинской мечте" считают, что некогда авторитетные СМИ, сегодня стали инструментом пропаганды неформального управления 01.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" начинает судебный процесс в международных судах против британской медиакорпорации BBC. Как говорится в заявлении партии, будут использованы все возможные правовые средства, чтобы привлечь т. н. СМИ, распространяющие ложь, к ответственности за распространение грязных, ложных обвинений."Сегодня утром BBC опубликовала статью, в которой, помимо ряда абсурдных, ложных сведений, содержится обвинение в адрес властей Грузии, якобы МВД применило химические вещества против агрессивных протестующих во время противозаконных акции. Очевидно, что так называемые СМИ, ставшие инструментом пропаганды "глубинного государства", не представили никаких фактов, подтверждающих эти серьезные обвинения", – говорится в заявлении.Как отмечено в заявлении, все предположения, высказанные в материале, основаны на мнениях конкретных лиц, включая доктора Чахунашвили и его отца, которые является активными участниками протестных акций.Кроме того, в статье в основном высказывают свое мнение заинтересованные лица, такие как глава НПО Transparency International Georgia Эка Гигаури.Служба коммуникаций "Грузинской мечты" активно общалась с журналистом перед публикацией статьи и детально ответили на все вопросы."Мы поставили только два условия – полностью осветить нашу позицию и предложили предоставить доказательства каждого отправленного нами слова, параллельно же потребовали, чтобы с соблюдением высоких журналистских стандартов все рассуждения, которые будут представлены в статье, были основаны только на доказательствах. Взамен мы получили поток лжи, тяжелые обвинения в адрес власти, которые построены на рассказах заинтересованных лиц и, очевидно, не имеют никакого отношения к реальности", – отмечено в заявлении.В правящей партии также напомнили, что несколько недель назад BBC была втянута в скандал, когда СМИ транслировало грубо отредактированное интервью с президентом США Дональдом Трампом, где контекст разговора был изменен. После чего генеральный директор и исполнительный директор новостей ушли в отставку.В "Грузинской мечте" считают, что некогда авторитетные СМИ, сегодня стали инструментом пропаганды неформального управления.Утверждение ВВС якобы об использование боевого отравляющего вещества времен Первой мировой войны против протестующих в Тбилиси это не просто промывание мозгов, а тяжелое оскорбление общества, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы использовали "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. Власти назвали выводы расследования "абсурдными" и заявили, что полиция действовала законно, реагируя на "незаконные действия разбушевавшихся правонарушителей".В свою очередь депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили обвинил ВВС в распространении дезинформации. "Где вы находите такую информацию? Посмотрите на рейтинг BBC, обратите внимание на заявление президента США. Насколько BBC пользуется доверием – возьмите в пример президента США, и вы увидите, как он подвергает BBC шквалу критики… Что мы можем сделать? Такая пропаганда "фейк-ньюсов" есть и в Америке, и в Грузии, и везде", – заявил он. Если даже президент США сомневается в объективности BBC, то грузинское общество также вправе подвергать ее сомнению, добавил Мачарашвили. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

