Как в Грузии противодействуют распространению СПИДа - видео

В Грузии многие годы ведется активная борьба со СПИДом, которая включает в себя антиретровирусную терапию (АРВ-терапия) и обеспечение всеобщего доступа к ней... 01.12.2025, Sputnik Грузия

С 2011 года в стране заработала единая национальная информационная система по СПИДу. В Грузии проводятся различные профилактические меры, но в последние годы в стране наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.К 2020 году около 76% носителей вируса знали о своем статусе, но только 65% из них получали АРВ-терапию. Грузия одной из первых в Европе стран стала внедрять эту терапию, при этом тестирование на ВИЧ проводится преимущественно добровольно. Специалисты считают, что сейчас недостаточное количество людей охвачены своевременным лечением.

