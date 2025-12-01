https://sputnik-georgia.ru/20251201/kak-v-gruzii-protivodeystvuyut-rasprostraneniyu-spida---video-296021255.html
Как в Грузии противодействуют распространению СПИДа - видео
Как в Грузии противодействуют распространению СПИДа - видео
Sputnik Грузия
В Грузии многие годы ведется активная борьба со СПИДом, которая включает в себя антиретровирусную терапию (АРВ-терапия) и обеспечение всеобщего доступа к ней... 01.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-01T18:06+0400
2025-12-01T18:06+0400
2025-12-01T18:06+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
спид
здоровье
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/01/296020963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61605d8e82a8b98163817292a4080cd4.jpg
С 2011 года в стране заработала единая национальная информационная система по СПИДу. В Грузии проводятся различные профилактические меры, но в последние годы в стране наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.К 2020 году около 76% носителей вируса знали о своем статусе, но только 65% из них получали АРВ-терапию. Грузия одной из первых в Европе стран стала внедрять эту терапию, при этом тестирование на ВИЧ проводится преимущественно добровольно. Специалисты считают, что сейчас недостаточное количество людей охвачены своевременным лечением.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/01/296020963_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_659caa5de8198067e94f54813cf7cd1f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спид, здоровье, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спид, здоровье, видео
Как в Грузии противодействуют распространению СПИДа - видео
В Грузии многие годы ведется активная борьба со СПИДом, которая включает в себя антиретровирусную терапию (АРВ-терапия) и обеспечение всеобщего доступа к ней, что привело к снижению смертности от СПИДа.
С 2011 года в стране заработала единая национальная информационная система по СПИДу. В Грузии проводятся различные профилактические меры, но в последние годы в стране наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
К 2020 году около 76% носителей вируса знали о своем статусе, но только 65% из них получали АРВ-терапию. Грузия одной из первых в Европе стран стала внедрять эту терапию, при этом тестирование на ВИЧ проводится преимущественно добровольно. Специалисты считают, что сейчас недостаточное количество людей охвачены своевременным лечением.