Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют на большей части территории Грузии с 2 по 4 декабря дожди, местами грозы, сильный ветер, а в высокогорье – снег, сообщили в Национальном центре окружающей среды.В Тбилиси 2 декабря ожидается кратковременный дождь, 3 декабря уже распогодится. Температура воздуха днем составит +10...+12°C. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) 2 декабря ожидаются дожди, ветер и шторм на море, с 3 декабря – прояснится. Температура воздуха составит +14...+16°C. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили и Озургети) 2 декабря ожидаются дожди, с 3 декабря погода прояснится. Температура воздуха составит +15...+17°C. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло и Рикоти) 2 декабря ожидаются дожди, с 3 декабря – распогодится. Температура воздуха днем составит +12...+14°C. В горных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро) 2 декабря местами выпадет снег, с 3 декабря ожидается прояснение. Температура воздуха днем составит +7...+9°C. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани и Гори) 2 и 4 декабря местами ожидается небольшой дождь, 3 декабря – без осадков. Температура воздуха днем +11...+13°C. В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета и Дедоплисцкаро) 2 и 4 декабря местами ожидается небольшой дождь, 3 декабря – без осадков. Температура воздуха днем +10...+12°C. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) 2 и 4 декабря местами ожидается небольшой дождь, 3 декабря – без осадков. Температура воздуха днем составит +8...+10°C. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури и Омало) 2 и 4 декабря местами ожидается снег, 3 декабря – осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +4...+6°C. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

