Какой сегодня церковный праздник: 1 декабря 2025

По православному церковному календарю 1 декабря отмечают день памяти святых Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея и других 01.12.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПлатонПо церковному календарю 1 декабря поминают мученика Платона, пострадавшего за веру в начале IV века.Будущий святой родился в благочестивой семье в городе Анкире в Галатии. Юношей, оставив дом, Платон ходил по городам, проповедуя язычникам Слово Божье.Юношу схватили и доставили к правителю Агриппину на суд в храм Зевса. Сначала его долго уговаривали поклониться идолам, но когда исповедник отказался отречься, его подвергли жестоким пыткам.Через семь дней юношу вновь подвергли мучениям, а затем 18 дней держали в заточении без воды и пищи. Когда все усилия палачей оказались тщетными, мученику отрубили голову. Произошло это в 302 или 306 году.Роман и ВарулПо церковному календарю 1 декабря поминают мучеников Романа и Варула, пострадавших за веру в начале IV века.Святой Роман служил диаконом в храме Кесарии Палестинской. Во время преследования христиан он переселился в Антиохию, где укреплял верующих горячей проповедью.Когда Асклипиад, правитель Антиохии, задумал разрушить христианский храм, диакон, призвав народ защитить свою святыню, убедил их не допустить святотатства. Правитель, видя решимость народа, отказался от своего намерения.Через некоторое время в городе отмечали языческое торжество, на которое в Антиохию пришло множество людей со всей округи. Святой, обличая идолопоклонство, призывал всех следовать за Спасителем.За свою проповедь святого схватили и подвергли жестоким пыткам. Во время мучений Роман увидел в толпе мальчика-христианина Варула и, указав на него правителю, сказал, что отрок умнее него, так как знает истинного Бога.По приказу Асклипиада мальчика, мужественно исповедовавшего христианскую веру, подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили.Мученика Романа приговорили к сожжению, но внезапно пошел ливень и погасил огонь. Тогда правитель приказал его повесить. Произошло это в 303 году.Закхей и АлфейПо церковному календарю 1 декабря поминают мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Диакона Гадаринской церкви схватили среди многих других во время преследования христиан. Многие, испугавшись пыток, соглашались принести жертву идолам, но Закхей мужественно отказался отречься.Чтец Кесарийской церкви святой Алфей, заботясь о славе Божьей, пошел в толпу христиан, направлявшихся к языческим жертвенникам, и уговаривал их не осквернять себя идолопоклонничеством. Святого схватили, подвергли пыткам, а затем заковали с преподобным Закхеем в одни колодки.Ночь мученики провели в молитве, поддерживая друг друга, а утром их обезглавили. Произошло это в 303 году.ИмениныПо церковному календарю 1 декабря именины отмечают Анастасий, Платон, Николай и Роман.Материал подготовлен на основе открытых источников

