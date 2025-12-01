https://sputnik-georgia.ru/20251201/predsedatel-parlamenta-gruzii-otpravilsya-v-indiyu-296023405.html

Председатель парламента Грузии отправился в Индию

Председатель парламента Грузии отправился в Индию

Sputnik Грузия

Спикер парламента проведет в Нью-Дели встречи на высоком уровне 01.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-01T20:31+0400

2025-12-01T20:31+0400

2025-12-01T21:32+0400

политика

грузия

новости

индия

шалва папуашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22761/89/227618985_98:59:1062:601_1920x0_80_0_0_b87de314f2e82cee80d7a97812176644.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с делегацией в Индии с официальным визитом, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Это первый официальный визит высокопоставленного грузинского чиновника в истории двусторонних отношений Грузии и Индии. Спикер парламента проведет в Нью-Дели встречи на высоком уровне. Папуашвили встретится с председателями нижней и верхней палат парламента Индии, а также высокопоставленными представителями исполнительной власти. В состав парламентской делегации также входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили, руководитель группы дружбы с Индией Васил Чигогидзе и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, индия, шалва папуашвили