Председатель парламента Грузии отправился в Индию

20:31 01.12.2025 (обновлено: 21:32 01.12.2025)
Спикер парламента проведет в Нью-Дели встречи на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с делегацией в Индии с официальным визитом, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Это первый официальный визит высокопоставленного грузинского чиновника в истории двусторонних отношений Грузии и Индии.
Спикер парламента проведет в Нью-Дели встречи на высоком уровне. Папуашвили встретится с председателями нижней и верхней палат парламента Индии, а также высокопоставленными представителями исполнительной власти.
В состав парламентской делегации также входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили, руководитель группы дружбы с Индией Васил Чигогидзе и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.