Стрелок из Кутаиси задержан!

Стрелок из Кутаиси задержан!

Sputnik Грузия

Нападавшим оказался ранее судимый мужчина

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Имерети задержали ранее судимого жителя Кутаиси по обвинению в попытке умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следствие установило, что 30 ноября этого года, ночью, у одного из зданий на улице Гамсахурдия в Кутаиси обвиняемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия и ранил троих человек. После совершения преступления преступник скрылся. Все трое пострадавших были доставлены в клинику сотрудниками скорой помощи, однако один из них скончался от полученных ранений. В результате интенсивных следственных действий подозреваемый был задержан на погранично-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

