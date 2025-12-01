Влияние извне или личные мотивы – версии по делу политика Элисашвили

https://sputnik-georgia.ru/20251201/vliyanie-izvne-ili-lichnye-motivy--versii-po-delu-politika-elisashvili-296014821.html
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Сегодня Тбилисский городской суд рассмотрит вопрос об избрании для Алеко Элисашвили меры пресечения. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в попытке совершения террористического акта. МВД задержало Элисашвили утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.
Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что дело Элисашвили не связано с политикой, а, наоборот, с ее уничтожением. Хвичия предложил три версии, которые могли побудить коллегу поджечь здание суда, одна из них – алкоголь.
"Во-первых, господин Алеко Элисашвили напился, вспомнил грехи суда перед грузинским народом и в порыве, присущем грузину, попытался поджечь суд. При чем тут было здание канцелярии, я не знаю. Как видно из заявлений адвоката, похоже, у него все еще сильное похмелье", – заявил Хвичия.
По мнению лидера "Гирчи", второй вариант подразумевает прямой шантаж Элисашвили с целью политической выгоды. По словам Хвичия, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили уже обвинил Евросоюз в организации теракта в суде. Третий же вариант напрямую связан с зияющей пустотой в рядах "радикальной оппозиции", которую политик, возможно, решил заполнить. Представитель "Гирчи" считает, что его оппозиционные коллеги зачастую конкурируют друг с другом за то, кто проявит большую радикальность.
Некоторые оппоненты власти отказываются даже признавать реальность видеозаписи, опубликованной прокуратурой Грузии. Председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что текущие процессы являются продолжением кампании по дискредитации оппозиции.
"Мы действительно не можем поверить в эту версию, в том числе распространяемую посредством постановочных видеороликов... Цель – дискредитировать оппозицию и представить ее как агрессивную группу", – сказала Бокучава.
В свою очередь, по словам члена парламентского большинства "Грузинская мечта" Торнике Пагава, Элисашвили – символ и лицо радикальной оппозиции.
"Алеко Элисашвили – символ и лицо радикальной оппозиции. Его действия – своего рода "венец" всего этого. Уверен, что соответствующие органы будут действовать в полном соответствии с законом и корректно, а господин Элисашвили понесет заслуженное наказание", – отметил Пагава.
Другой депутат от правящей партии Леван Мачавариани посоветовал некоторым гражданам начать мыслить критически, а не верить всему, что говорят силы извне.
"Они заставили вас поверить, что инвестиции Emaar опасны. Они заставили вас поверить, что Алеко Элисашвили был "создан" нами для террористического акта. Я рекомендую вам начать мыслить более критически…" – написал Мачавариани в Сети.
Следствием установлено, что 29 ноября текущего года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином периметр, в том числе канцтовары, технику, документацию и попытался все это поджечь.
По данным МВД, помешать Алеко Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве.
На данном этапе расследование ведется по статье "Попытка повреждения или уничтожения чужой вещи".