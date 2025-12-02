https://sputnik-georgia.ru/20251202/296026076.html

Более 600 человек погибли от наводнений и оползней в Индонезии

В Индонезии число жертв наводнений и оползней возросло до 604 человек, в то время как поиски 464 пропавших продолжаются. 02.12.2025, Sputnik Грузия

Об этом сообщили представители национальных властей. Ранее сообщалось о 593 погибших в результате природного бедствия.По данным Национального агентства по стихийным бедствиям (BNPB), кроме погибших, ранены около 2 600 человек. Серьезные разрушения получили 3 500 зданий, а более 580 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.Наводнения и оползни стали следствием сильных ливней, обрушившихся на индонезийские провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

