Более 600 человек погибли от наводнений и оползней в Индонезии
Более 600 человек погибли от наводнений и оползней в Индонезии
В Индонезии число жертв наводнений и оползней возросло до 604 человек, в то время как поиски 464 пропавших продолжаются.
Об этом сообщили представители национальных властей. Ранее сообщалось о 593 погибших в результате природного бедствия.По данным Национального агентства по стихийным бедствиям (BNPB), кроме погибших, ранены около 2 600 человек. Серьезные разрушения получили 3 500 зданий, а более 580 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.Наводнения и оползни стали следствием сильных ливней, обрушившихся на индонезийские провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
Более 600 человек погибли от наводнений и оползней в Индонезии

09:51 02.12.2025 (обновлено: 10:53 02.12.2025)
В Индонезии число жертв наводнений и оползней возросло до 604 человек, в то время как поиски 464 пропавших продолжаются.
Об этом сообщили представители национальных властей. Ранее сообщалось о 593 погибших в результате природного бедствия.
По данным Национального агентства по стихийным бедствиям (BNPB), кроме погибших, ранены около 2 600 человек. Серьезные разрушения получили 3 500 зданий, а более 580 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Наводнения и оползни стали следствием сильных ливней, обрушившихся на индонезийские провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
© AP Photo / Ade Yuandha

Спасатели во время переноски тела жертвы наводнения в Индонезии.

Спасатели во время переноски тела жертвы наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Ade Yuandha

Спасатели во время переноски тела жертвы наводнения в Индонезии.

© Getty Images / China News Service/VCG/Li Zhiquan

Передача продуктов во время наводнения в Индонезии.

Передача продуктов во время наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Li Zhiquan

Передача продуктов во время наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Ali Nayaka

Поднятие тела жертвы наводнения в Индонезии.

Поднятие тела жертвы наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Ali Nayaka

Поднятие тела жертвы наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Reza Saifullah

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии.

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Reza Saifullah

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Reza Saifullah

Поврежденный дом после наводнения в Индонезии.

Поврежденный дом после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Reza Saifullah

Поврежденный дом после наводнения в Индонезии.

© Getty Images / China News Service/Li Zhiquan

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии.

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
6/10
© Getty Images / China News Service/Li Zhiquan

Затопленные улицы после наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Reza Saifullah

Разрушения после наводнения в Индонезии.

Разрушения после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Reza Saifullah

Разрушения после наводнения в Индонезии.

© Getty Images / Anadolu/Basarnas

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

Поисковые работы после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / Anadolu/Basarnas

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Nazar Chaniago

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

Поисковые работы после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Nazar Chaniago

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

© AP Photo / Ade Yuandha

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

Поисковые работы после наводнения в Индонезии. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Ade Yuandha

Поисковые работы после наводнения в Индонезии.

