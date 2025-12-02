Гибридная война против Грузии – спикер парламента о статье BBC

https://sputnik-georgia.ru/20251202/gibridnaya-voyna-protiv-gruzii--spiker-parlamenta-o-state-bbc-296024182.html

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Статья, опубликованная медиакорпорацией BBC, представляет собой тактику гибридной войны, применяемую против Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам во время визита в Индию. Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование в связи с публикацией британской медиакорпорации BBC о возможном применении в отношении участников акций протеста в Тбилиси в 2024 году химического вещества времен Первой мировой войны. По словам спикера парламента, важнее самого материала то, что выяснилось после его публикации. В частности, схема того, как организованно распространяется ложный нарратив. "Мы прямо видим, как, с одной стороны, отдающие задания извне, а с другой – агенты внутри страны заработали сообща, оркестрированно, чтобы распространять ложную информацию", – заявил Папуашвили. По его словам, в целом процесс даже полезный, поскольку в конечном итоге расшифровываются все – и агент, и тот, кто дает ему задания. "Сегодня мы точно увидели по именам, фамилиям и лицам тех, кто работает против Грузии", – отметил он. Детали следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили. СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Кроме того, по информации ведомства, материал содержит признаки преступления, наносящего тяжкий вред национальным интересам Грузии, ее международному имиджу, репутации и направленного на нарушение государственных интересов. Тем временем партия "Грузинская мечта" выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды. Протест 2024 года В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

