Гибридная война против Грузии – спикер парламента о статье BBC
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По словам спикера парламента, важнее самого материала то, что выяснилось после его публикации: как организованно распространяется ложный нарратив
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Статья, опубликованная медиакорпорацией BBC, представляет собой тактику гибридной войны, применяемую против Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам во время визита в Индию.
Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование в связи с публикацией британской медиакорпорации BBC о возможном применении в отношении участников акций протеста в Тбилиси в 2024 году химического вещества времен Первой мировой войны.
"Это показало, что против Грузии используется тактика гибридной войны, и именно этот сюжет и ложь, сфабрикованные на ее основе, служат именно этой цели. Это и есть тактика гибридной войны, в данном случае сюжет BBC был использован как оружие, хотя заказчики и их цели были очень четко раскрыты по реакциям и окружающей обстановке, которую мы увидели после этого сюжета", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, важнее самого материала то, что выяснилось после его публикации. В частности, схема того, как организованно распространяется ложный нарратив.
"Мы прямо видим, как, с одной стороны, отдающие задания извне, а с другой – агенты внутри страны заработали сообща, оркестрированно, чтобы распространять ложную информацию", – заявил Папуашвили.
По его словам, в целом процесс даже полезный, поскольку в конечном итоге расшифровываются все – и агент, и тот, кто дает ему задания.
"Сегодня мы точно увидели по именам, фамилиям и лицам тех, кто работает против Грузии", – отметил он.
Детали следствия
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.
СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности".
"На сегодняшний день мы можем считать установленным фактом лишь то, что, с одной стороны, распространенные материалы содержат признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан, существенно нарушает их законные интересы и интересы общества", – говорится в заявлении СГБ.
Кроме того, по информации ведомства, материал содержит признаки преступления, наносящего тяжкий вред национальным интересам Грузии, ее международному имиджу, репутации и направленного на нарушение государственных интересов.
Цель расследования – детально определить, на какой информации основывались интервью людей, послужившие основой для материала, распространенного BBC, какие заявления они сделали и насколько эта информация может быть релевантной.
Тем временем партия "Грузинская мечта" выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды.
Протест 2024 года
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.
Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.