Какой сегодня церковный праздник: 2 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 2 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 2 декабря отмечают день памяти святых Авдия, Варлаама, Илиадора, Азы, Илариона и других

религия

справки

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АвдийПо церковному календарю 2 декабря поминают святого Авдия, одного из 12 малых библейских пророков.Жил пророк в IX веке до Рождества Христова. Родом Авдий был из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема, и служил у Израильского царя Ахава.Весь Израиль в то время стал приносить жертвы Ваалу, отвернувшись от Истинного Бога. Авдий, втайне служивший Богу Авраама, Исаака и Иакова, помогал пророкам Господним, которых истребляла жена Ахава Иезавель.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Царь Охозия (наследник Ахава) послал три отряда, один из которых возглавлял Авдий, чтобы схватить пророка Илию. Два отряда по молитве святого Илии были уничтожены небесным огнем. Лишь отряд Авдия Господь пощадил. С того времени святой, оставив воинскую службу, следовал за пророком Илией.Впоследствии святой Авдий получил дар пророчества. Его Книга пророчеств, занимающая четвертое место в ряду книг Малых пророков, содержит предсказания о Новозаветной Церкви.ВарлаамПо церковному календарю 2 декабря поминают мученика Варлаама, пострадавшего при императоре Диоклитиана (284-305).Жил будущий святой в Антиохии Сирийской. Престарелого святого схватили во время преследования христиан, и желая принудить поклониться идолам, подвели к алтарю и положили на ладонь правой руки зажженную курильницу с ладаном.Палач рассчитывал, что немощный человек, не выдержав, бросит раскаленную курильницу на алтарь, и таким образом жертвоприношение состоится. Но мученик держал курильницу до тех пор, пока у него не сгорели пальцы на его руке, после чего скончался. Произошло это в 304 году.ИлиадорПо церковному календарю 2 декабря поминают мученика Илиадора, пострадавшего за веру в III веке.Жил будущий святой в городе Магиде (Памфилия) во время правления Аврелиана (270-275). За исповедание христианской веры мученика подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Произошло это примерно в 273-м.Святые мученикиПо церковному календарю 2 декабря поминают святого Азу и с ним 150 воинов-мучеников, пострадавших в Исаврии (Малая Азия) при императоре Диоклитиане (284-305).Святого Азу схватили за исповедание веры и доставили к правителю Аквилину. Святой Азу по пути обратил в христианство и крестил 150 воинов, посланных за ним. Он также убедил новообращенных выполнить заповедь о повиновении властям и отвести его к правителю.Воины, открыто объявившие себя христианами, были обезглавлены вместе со святым Азу. Аквилин также казнил своих жену и дочь, уверовавших в Спасителя, пораженный непоколебимостью мучеников.Иларион ГрузинскийПо церковному календарю 2 декабря поминают преподобного Илариона Чудотворца, жившего в IX веке.Родился будущий святой в Кахетии (Восточная Грузия) в 816 году. Происходил Иларион из рода грузинских князей. Склонность к подвижничеству в нем проснулась рано. В 16 лет он поселился в Давид-Гареджийской пустыне, где провел 10 лет отшельником.О подвижнике вскоре узнала вся Грузия. Ему предлагали стать епископом Кахетии, но святой Иларион, скромно отказавшись, отправился паломником в Святую Землю. Он провел в Иорданской пустыне 17 лет, в пещере, которая, по преданию, служила некогда жилищем Иоанну Крестителю.По призыву Ангела Господня отшельник поспешил на родину, где едва в живых застал отца. Раздав наследство монастырям, преподобный отправился в Константинополь, а оттуда – в Малую Азию. Святой Иларион примерно в 864-м основал грузинский монастырь у горы Олимп, куда вскоре потянулись люди в надежде на исцеление.Скромный чудотворец, избегая людской славы, уехал в Рим, чтобы поклониться первоверховным апостолам Петру и Павлу. Об исцелениях, которые преподобный совершал по дороге, сохранились предания. Святой мирно скончался в Греции в 875 году.ИмениныПо церковному календарю 2 декабря именины отмечают Авдей, Александр, Адриан, Валентин, Вениамин, Варлам, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Иларион, Игнатий, Константин, Леонид, Михаил, Порфирий, Петр, Семен, Сергей, Федор, Тимофей, Христофор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

религия , справки , календарь религиозных праздников