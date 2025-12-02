https://sputnik-georgia.ru/20251202/kurs-lari-dollar-296024708.html
Курс лари на вторник – 2,702 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,702 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 02.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-02T09:48+0400
2025-12-02T09:48+0400
2025-12-02T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264905828_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c857600a6441da6d83eed3372bc03a9d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря в размере 2,702 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264905828_94:0:2673:1934_1920x0_80_0_0_b78e303df65d3ef18e91f59ec2f2dea7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,702 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря в размере 2,702 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.