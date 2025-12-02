https://sputnik-georgia.ru/20251202/minfin-gruzii-programma-trudoustroystva-sotsnezaschischennykh-grazhdan-zavershilas-296039333.html

Минфин Грузии: программа трудоустройства соцнезащищенных граждан завершилась

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Срок действия государственной программы трудоустройства социально незащищенных граждан Грузии истек, она больше не будет действовать в нынешнем виде, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. Государственная программа трудоустройства малоимущих была запущена в марте 2022 года. В ее рамках правительство предлагало работу в государственных учреждениях на условиях сохранения льгот в течение четырёх лет. Заработная плата составляла 300 лари. По его словам, в отличие от периода запуска этой программы, на рынке труда сегодня наблюдается кадровый дефицит. "Тогда из-за COVID-19 уровень безработицы вырос. Сегодня мы видим, что на рынке труда наблюдается дефицит. Многие компании называют это одной из главных проблем. Соответственно, было бы неправильно нанимать этого человека на государственную работу и создавать еще больший дефицит на рынке труда", – отметил Какауридзе. По его словам, государство будет поддерживать трудоустройство социально незащищенных лиц в частном секторе, в том числе путем их переподготовки для работы в других отраслях. В программе могли участвовать трудоспособные граждане старше 18 лет, чьи семьи имели рейтинговый балл не выше 120 тысяч и которые получали социальную помощь.В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

