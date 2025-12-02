https://sputnik-georgia.ru/20251202/minfin-gruzii-programma-trudoustroystva-sotsnezaschischennykh-grazhdan-zavershilas-296039333.html
Минфин Грузии: программа трудоустройства соцнезащищенных граждан завершилась
Минфин Грузии: программа трудоустройства соцнезащищенных граждан завершилась
Sputnik Грузия
В отличие от периода запуска программы, на рынке труда сегодня наблюдается дефицит, заявил замминистра 02.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-02T23:31+0400
2025-12-02T23:31+0400
2025-12-02T23:31+0400
грузия
новости
общество
трудоустройство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Срок действия государственной программы трудоустройства социально незащищенных граждан Грузии истек, она больше не будет действовать в нынешнем виде, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. Государственная программа трудоустройства малоимущих была запущена в марте 2022 года. В ее рамках правительство предлагало работу в государственных учреждениях на условиях сохранения льгот в течение четырёх лет. Заработная плата составляла 300 лари. По его словам, в отличие от периода запуска этой программы, на рынке труда сегодня наблюдается кадровый дефицит. "Тогда из-за COVID-19 уровень безработицы вырос. Сегодня мы видим, что на рынке труда наблюдается дефицит. Многие компании называют это одной из главных проблем. Соответственно, было бы неправильно нанимать этого человека на государственную работу и создавать еще больший дефицит на рынке труда", – отметил Какауридзе. По его словам, государство будет поддерживать трудоустройство социально незащищенных лиц в частном секторе, в том числе путем их переподготовки для работы в других отраслях. В программе могли участвовать трудоспособные граждане старше 18 лет, чьи семьи имели рейтинговый балл не выше 120 тысяч и которые получали социальную помощь.В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_255:0:1500:934_1920x0_80_0_0_88c6bcc5d51961078fda7ff22d75a0aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, трудоустройство
грузия, новости, общество, трудоустройство
Минфин Грузии: программа трудоустройства соцнезащищенных граждан завершилась
В отличие от периода запуска программы, на рынке труда сегодня наблюдается дефицит, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Срок действия государственной программы трудоустройства социально незащищенных граждан Грузии истек, она больше не будет действовать в нынешнем виде, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.
Государственная программа трудоустройства малоимущих была запущена в марте 2022 года. В ее рамках правительство предлагало работу в государственных учреждениях на условиях сохранения льгот в течение четырёх лет. Заработная плата составляла 300 лари.
"Что касается этой программы, то с самого начала было известно, что она рассчитана на четырехлетний цикл, о чем я неоднократно говорил, когда программа впервые была включена в бюджет", – заявил Какауридзе.
По его словам, в отличие от периода запуска этой программы, на рынке труда сегодня наблюдается кадровый дефицит.
"Тогда из-за COVID-19 уровень безработицы вырос. Сегодня мы видим, что на рынке труда наблюдается дефицит. Многие компании называют это одной из главных проблем. Соответственно, было бы неправильно нанимать этого человека на государственную работу и создавать еще больший дефицит на рынке труда", – отметил Какауридзе.
По его словам, государство будет поддерживать трудоустройство социально незащищенных лиц в частном секторе, в том числе путем их переподготовки для работы в других отраслях.
"Если нам и потребуется какая-либо помощь этим людям, то только в переподготовке, чтобы они могли быть трудоустроены на те вакантные должности, где действительно ощущается нехватка кадров", – добавил Какауридзе.
В программе могли участвовать трудоспособные граждане старше 18 лет, чьи семьи имели рейтинговый балл не выше 120 тысяч и которые получали социальную помощь.
В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%.