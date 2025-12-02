https://sputnik-georgia.ru/20251202/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyaty-na-zapade-gruzii--zaderzhany-dvoe-296035790.html

Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты на западе Грузии – задержаны двое

Возраст задержанных – 53 и 40 лет. Если вина будет доказана, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы 02.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Автоматы, пистолет, гранаты и марихуана изъяты у двух граждан Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети, им грозит до семи лет тюрьмы, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, в ходе личного обыска мужчин, а также их дома и подсобного помещения, полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов: два автомата, пистолет, малокалиберную винтовку, гранатомет, ручную гранату и 777 патронов к различным видам огнестрельного оружия. Сотрудники Управления полиции Самегрело - Земо Сванети министерства внутренних дел задержали двух мужчин 1972 и 1985 года рождения по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, правоохранители изъяли наркотическое вещество – марихуану. Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение, изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств в крупном размере", а также "Незаконные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия (за исключением охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Если вина будет доказана, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

