Откровенная ложь: в Грузии резко ответили на публикацию BBC о "камите"
Откровенная ложь: в Грузии резко ответили на публикацию BBC о "камите"
Факты доказывают, что публикация BBC не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение 02.12.2025
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Британская вещательная корпорация, некогда обладавшая высокой репутацией, сегодня распространяет дезинформацию и позволяет себе откровенную ложь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя публикацию BBC о возможном применении против протестующих химического вещества времен Первой мировой войны. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. По словам премьера, недопустимо, что международное медиа руководствуется теми же стандартами, что и фейковые телеканалы в Грузии. "Мы видим, что стандарты фактически уравнялись – и в негативном смысле. Даже откровенную ложь может позволить себе медиа, в данном случае BBC, и это очень печально", – подчеркнул он. По словам премьера, факты доказывают, что публикация не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение. Кобахидзе также отметил, что упомянутые в материале вещества были закуплены еще в 2009 году и не содержат компонента, который BBC выдает за "камит". При этом премьер подчеркнул, что распространение телеканалом заведомо ложной информации, направленной против национальных интересов Грузии, может рассматриваться как враждебная деятельность и даже получить уголовную квалификацию. Кобахидзе сказал, что BBC передала сознательно сфабрикованные данные о якобы использовании определенного химического вещества, и это было прямым ударом по государственным интересам.Премьер также добавил, что BBC доверилась людям, которые ранее распространяли фальсификации, и тем самым опустилась до уровня недостоверных источников. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" статью ВВС назвали попыткой стимулировать "местную агентуру" и создать образ "нечеловеческого режима". С резкой критикой материала BBC выступил и депутат Отар Григолия. По его словам, сама структура реакции определенных политических групп ясно показывает, что дело носит организованный характер. "Предварительно заготовленные заявления, одинаковые комментарии и грубые параллели с 9 апреля очень ясно демонстрируют, что все это – хорошо организованная ложь и попытка искусственно оживить протест, который давно затух. Всему есть предел!" — написал Григолия на своей странице в соцсети. Партия "Грузинская мечта" ранее выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды. А Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Откровенная ложь: в Грузии резко ответили на публикацию BBC о "камите"
14:04 02.12.2025 (обновлено: 14:12 02.12.2025)
Факты доказывают, что публикация BBC не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Британская вещательная корпорация, некогда обладавшая высокой репутацией, сегодня распространяет дезинформацию и позволяет себе откровенную ложь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя публикацию BBC о возможном применении против протестующих химического вещества времен Первой мировой войны.
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
"К сожалению, BBC, которая когда-то была телекомпанией с высокой репутацией, сегодня распространяет подобную ложь… Руками BBC была распространена абсолютно недостоверная информация", – сказал Кобахидзе журналистам.
По словам премьера, недопустимо, что международное медиа руководствуется теми же стандартами, что и фейковые телеканалы в Грузии.
"Мы видим, что стандарты фактически уравнялись – и в негативном смысле. Даже откровенную ложь может позволить себе медиа, в данном случае BBC, и это очень печально", – подчеркнул он.
По словам премьера, факты доказывают, что публикация не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение.
Кобахидзе также отметил, что упомянутые в материале вещества были закуплены еще в 2009 году и не содержат компонента, который BBC выдает за "камит".
При этом премьер подчеркнул, что распространение телеканалом заведомо ложной информации, направленной против национальных интересов Грузии, может рассматриваться как враждебная деятельность и даже получить уголовную квалификацию.
Кобахидзе сказал, что BBC передала сознательно сфабрикованные данные о якобы использовании определенного химического вещества, и это было прямым ударом по государственным интересам.
"Это была сознательно переданная ложь, направленная напрямую против государственных интересов. Соответственно, этому вполне может быть присвоена уголовная квалификация. Когда конкретный телеканал сознательно распространяет фейковую информацию, направленную против национальных интересов Грузии, это также может быть юридически оценено как враждебная деятельность", – заявил Кобахидзе.
Премьер также добавил, что BBC доверилась людям, которые ранее распространяли фальсификации, и тем самым опустилась до уровня недостоверных источников.
В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" статью ВВС назвали попыткой стимулировать "местную агентуру" и создать образ "нечеловеческого режима".
"Это очевидная ложь, которую невозможно скрыть ни внутри страны, ни перед международным сообществом", – заявил первый заместитель председателя парламентского комитета обороны и безопасности Тенгиз Шарманашвили.
С резкой критикой материала BBC выступил и депутат Отар Григолия. По его словам, сама структура реакции определенных политических групп ясно показывает, что дело носит организованный характер.
"Предварительно заготовленные заявления, одинаковые комментарии и грубые параллели с 9 апреля очень ясно демонстрируют, что все это – хорошо организованная ложь и попытка искусственно оживить протест, который давно затух. Всему есть предел!" — написал Григолия на своей странице в соцсети.
Партия "Грузинская мечта" ранее выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды.
А Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности".