Откровенная ложь: в Грузии резко ответили на публикацию BBC о "камите"

02.12.2025, Sputnik Грузия

Факты доказывают, что публикация BBC не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Британская вещательная корпорация, некогда обладавшая высокой репутацией, сегодня распространяет дезинформацию и позволяет себе откровенную ложь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя публикацию BBC о возможном применении против протестующих химического вещества времен Первой мировой войны. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. По словам премьера, недопустимо, что международное медиа руководствуется теми же стандартами, что и фейковые телеканалы в Грузии. "Мы видим, что стандарты фактически уравнялись – и в негативном смысле. Даже откровенную ложь может позволить себе медиа, в данном случае BBC, и это очень печально", – подчеркнул он. По словам премьера, факты доказывают, что публикация не соответствует действительности, а МВД предоставит детальное опровержение. Кобахидзе также отметил, что упомянутые в материале вещества были закуплены еще в 2009 году и не содержат компонента, который BBC выдает за "камит". При этом премьер подчеркнул, что распространение телеканалом заведомо ложной информации, направленной против национальных интересов Грузии, может рассматриваться как враждебная деятельность и даже получить уголовную квалификацию. Кобахидзе сказал, что BBC передала сознательно сфабрикованные данные о якобы использовании определенного химического вещества, и это было прямым ударом по государственным интересам.Премьер также добавил, что BBC доверилась людям, которые ранее распространяли фальсификации, и тем самым опустилась до уровня недостоверных источников. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" статью ВВС назвали попыткой стимулировать "местную агентуру" и создать образ "нечеловеческого режима". С резкой критикой материала BBC выступил и депутат Отар Григолия. По его словам, сама структура реакции определенных политических групп ясно показывает, что дело носит организованный характер. "Предварительно заготовленные заявления, одинаковые комментарии и грубые параллели с 9 апреля очень ясно демонстрируют, что все это – хорошо организованная ложь и попытка искусственно оживить протест, который давно затух. Всему есть предел!" — написал Григолия на своей странице в соцсети. Партия "Грузинская мечта" ранее выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды. А Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

