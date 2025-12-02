https://sputnik-georgia.ru/20251202/peskov-plan-trampa-mozhet-stat-khoroshey-osnovoy-dlya-raboty-nad-uregulirovaniem-296036095.html
Песков: план Трампа может стать хорошей основой для работы над урегулированием
Песков: план Трампа может стать хорошей основой для работы над урегулированием
Пресс-секретарь российского лидера назвал очень эффективным посредничество США в украинском урегулировании 02.12.2025, Sputnik Грузия
Ранее администрация американского лидера подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта. Изначально, по сообщениям СМИ, он включал 28 пунктов. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совета безопасности РФ заявил, что документ может стать основой окончательного мирного урегулирования, отметив при этом, что публично план не обсуждался.В целом он назвал "очень эффективным" посредничество Вашингтона в украинском урегулировании и выразил надежду, что оно увенчается успехом.Вместе с тем Песков подчеркнул, что соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта."У нашего президента (Владимира Путина – Sputnik) были изначальные причины принять решение о начале специальной военной операции. И нам нужно заключить соглашение, чтобы устранить те изначальные причины", – отметил он.На днях заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы в переговорах по Украине важно не отклоняться от пониманий, достигнутых с США на встрече лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске."Мы по-прежнему фиксируем свою позицию, что для нас очень важно не отклонение от пониманий, достигнутых в Анкоридже", – сказал он, отметив, что американской стороне об этом говорилось неоднократно и публично.
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. План президента США Дональда Трампа по Украине является хорошей основой для работы над мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Ранее администрация американского лидера подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта. Изначально, по сообщениям СМИ, он включал 28 пунктов. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совета безопасности РФ заявил, что документ может стать основой окончательного мирного урегулирования, отметив при этом, что публично план не обсуждался.
"План Трампа является очень хорошей основой для этого (мирного урегулирования – Sputnik), и мы надеемся, что сможем следовать этой основе", – сказал Песков.
В целом он назвал "очень эффективным" посредничество Вашингтона в украинском урегулировании и выразил надежду, что оно увенчается успехом.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта.
"У нашего президента (Владимира Путина – Sputnik) были изначальные причины принять решение о начале специальной военной операции. И нам нужно заключить соглашение, чтобы устранить те изначальные причины", – отметил он.
Представитель Кремля также заявил, что в ходе мирных переговоров необходимо решить много вопросов, в том числе с членством Украины в НАТО и с размещением на ее территории иностранных войск, против чего выступает Москва.
На днях заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы в переговорах по Украине важно не отклоняться от пониманий, достигнутых с США на встрече лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Мы по-прежнему фиксируем свою позицию, что для нас очень важно не отклонение от пониманий, достигнутых в Анкоридже", – сказал он, отметив, что американской стороне об этом говорилось неоднократно и публично.