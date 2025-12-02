https://sputnik-georgia.ru/20251202/peskov-plan-trampa-mozhet-stat-khoroshey-osnovoy-dlya-raboty-nad-uregulirovaniem-296036095.html

Песков: план Трампа может стать хорошей основой для работы над урегулированием

Песков: план Трампа может стать хорошей основой для работы над урегулированием

Sputnik Грузия

Пресс-секретарь российского лидера назвал очень эффективным посредничество США в украинском урегулировании 02.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-02T16:23+0400

2025-12-02T16:23+0400

2025-12-02T16:47+0400

в мире

политика

россия

украина

сша

москва

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250698836_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_a0f7c97ba8ec1905e7d15d56bf20709f.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. План президента США Дональда Трампа по Украине является хорошей основой для работы над мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.Ранее администрация американского лидера подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта. Изначально, по сообщениям СМИ, он включал 28 пунктов. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совета безопасности РФ заявил, что документ может стать основой окончательного мирного урегулирования, отметив при этом, что публично план не обсуждался.В целом он назвал "очень эффективным" посредничество Вашингтона в украинском урегулировании и выразил надежду, что оно увенчается успехом.Вместе с тем Песков подчеркнул, что соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта."У нашего президента (Владимира Путина – Sputnik) были изначальные причины принять решение о начале специальной военной операции. И нам нужно заключить соглашение, чтобы устранить те изначальные причины", – отметил он.На днях заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы в переговорах по Украине важно не отклоняться от пониманий, достигнутых с США на встрече лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске."Мы по-прежнему фиксируем свою позицию, что для нас очень важно не отклонение от пониманий, достигнутых в Анкоридже", – сказал он, отметив, что американской стороне об этом говорилось неоднократно и публично.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, россия, украина, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины