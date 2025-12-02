"Полный абсурд": глава МВД Грузии опроверг обвинения BBC о применении "камита"

https://sputnik-georgia.ru/20251202/polnyy-absurd-glava-mvd-gruzii-oproverg-obvineniya-bbc-o-primenenii-kamita-296034840.html

02.12.2025

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе назвал ложными обвинения в использовании своим ведомством запрещенного химического вещества "камит" во время акций протеста и подчеркнул, что это абсолютно не соответствует действительности. Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование в связи с публикацией британской медиакорпорации BBC о возможном применении в отношении участников акций протеста в Тбилиси в 2024 году химического вещества времен Первой мировой войны. "Полный абсурд. Это ложное обвинение, касающееся применения МВД запрещенного вещества, так называемого "камита", против участников акции. Это абсолютно не соответствует действительности", – заявил Геладзе. Как отметил министр, во время акций со стороны МВД не использовалось никаких веществ, опасных для здоровья. "Все средства, которые применялись при разгонах различных протестов, были закуплены законно у крупных компаний, чья продукция используется во всех ведущих странах", – добавил он. Министр также заявил, что слухи о применении "камита" возникли из неофициальных разговоров нескольких людей и не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что Грузия никогда не закупала это вещество, и готов предоставить следствию всю документацию. "Я лично ознакомился со всей документацией и всеми закупками, проведенными в этом направлении. С полной ответственностью и уверенностью могу сказать, что МВД Грузии никогда не закупало так называемый "камит", – заключил Геладзе. Ранее бывший министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури подтвердил, что химические вещества, упомянутые в статье BBC, действительно закупались и использовались МВД, но только при предыдущем правительстве, до 2012 года. По его словам, последняя закупка была в 2009 или 2010 году, после чего вещества больше не приобретались и не применялись. Детали следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили. СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Протест 2024 года В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены свыше 30 человек. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

