Сильное загрязнение воздуха в Грузии – госагентство сообщило о позитивных изменениях

Агентство осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью 18 автоматических станций 02.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В атмосферном воздухе на территории Грузии наблюдается тенденция к снижению концентрации твердых пылевых частиц, говорится в заявлении Национального агентства окружающей среды. Ранее агентство сообщило, что увеличение концентрации пылевых частиц в атмосфере над территорией Грузии в последние дни было вызвано распространением пустынных пылевых масс по всей стране. Подобная ситуация фиксируется в стране периодически в течение всего года, однако в этот раз на длительность загрязнения воздуха повлияло отсутствие осадков и ветра. "Согласно сегодняшним показателям, наблюдается тенденция к уменьшению содержания твердых пылевых частиц в атмосферном воздухе, что обусловлено метеорологическими процессами", – говорится в сообщении. По информации агентства, 1 декабря, начиная со второй половины дня, на большей части территории Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии наблюдались осадки в виде дождя. Наряду с дождем местами на территории Грузии, в том числе в столице, наблюдался умеренный западный ветер. Информацию о распространении масс пустынной пыли в атмосферном воздухе Грузии Национальное агентство окружающей среды распространяет на основании данных Всемирной метеорологической организации, центров прогнозирования пыли и Национального департамента гидрометеорологии. Агентство осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью 18 автоматических станций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В атмосферном воздухе на территории Грузии наблюдается тенденция к снижению концентрации твердых пылевых частиц, говорится в заявлении Национального агентства окружающей среды.
Ранее агентство сообщило, что увеличение концентрации пылевых частиц в атмосфере над территорией Грузии в последние дни было вызвано распространением пустынных пылевых масс по всей стране.
Подобная ситуация фиксируется в стране периодически в течение всего года, однако в этот раз на длительность загрязнения воздуха повлияло отсутствие осадков и ветра.
"Согласно сегодняшним показателям, наблюдается тенденция к уменьшению содержания твердых пылевых частиц в атмосферном воздухе, что обусловлено метеорологическими процессами", – говорится в сообщении.
По информации агентства, 1 декабря, начиная со второй половины дня, на большей части территории Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии наблюдались осадки в виде дождя.
Наряду с дождем местами на территории Грузии, в том числе в столице, наблюдался умеренный западный ветер.
Информацию о распространении масс пустынной пыли в атмосферном воздухе Грузии Национальное агентство окружающей среды распространяет на основании данных Всемирной метеорологической организации, центров прогнозирования пыли и Национального департамента гидрометеорологии.
Агентство осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью 18 автоматических станций.