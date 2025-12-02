https://sputnik-georgia.ru/20251202/uniforma-vozrast-pervoklashek-i-preventsiya-bullinga--v-gruzii-gryadet-reforma-obrazovaniya-296032657.html

Униформа, возраст первоклашек и превенция буллинга – в Грузии грядет реформа образования

Униформа, возраст первоклашек и превенция буллинга – в Грузии грядет реформа образования

Власти анонсировали масштабную реформу общего образования в стране. Разбираемся в главных пунктах 02.12.2025

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Министерство образования, науки и молодежи Грузии разработало концепцию реформы системы общего образования в государственных школах страны, которая состоит из восьми основных вызовов, заявил глава ведомства Гиви Миканадзе."В рамках реформы будет усилено преподавание таких фундаментальных предметов как грузинский язык и литература, история, география. Не меньшее внимание будет уделено предметам STEM-направления (физика, биология, химия, математика)", – сказал Миканадзе на презентации.Как подчеркнул министр, cистема общего образования Грузии должна обеспечить воспитание "конкурентоспособного гражданина, обладающего личными, национально-государственными, патриотическими, общечеловеческими, морально-этическими ценностями, подготовленного к достойной жизни, осознающего уважение основных прав и обязанностей человека, сущность построения демократического, правового и социального государства, важность включения в общественную, политическую, культурную и экономическую жизнь в постоянно меняющихся условиях и действующего в соответствии с основополагающими принципами устойчивого развития и мирного сосуществования".Восемь комплексных вызовов системы общего образования по новой концепции:После того как с документом детально ознакомятся целевые группы и будут согласованы все позиции, его представят правительству Грузии на утверждение.Как министерство планирует работать над вызовами в ближайшие 2-3 года:По словам министра, за последние шесть месяцев министерство отобрало группы экспертов по различным дисциплинам."Министерство возьмет на себя ответственность за написание учебников и их внедрение в соответствии со следующим стандартом: один учебник для всех школ по одной дисциплине. Больше не будет разных учебников. Будет единый подход, единый стандарт, единое качество во всех школах, что позволит нам обеспечить единую осведомленность, единый контроль качества, доступность к единому процессу и, самое главное, измеримость", – сказал Миканадзе.По словам министра, социально незащищенные семьи получат государственную поддержку в вопросах школьной формы."Мы приняли решение, что со следующего учебного года школьная форма станет обязательной во всех государственных школах с I по VI класс, т. е. в начальной школе. Кроме того, мы учитываем социально незащищенные семьи. Все семьи, получившие по оценке Минздрава 60 тысяч баллов и менее, получат соответствующую господдержку в вопросах школьной формы", – сказал Миканадзе.Как утверждает Миканадзе, учащиеся получат возможность усиленно изучать в 11-м классе те предметы, по которым они должны будут сдать государственные экзамены (они будут максимально приближены к программе ЕНЭ)."Важно сделать 11-й класс, выпускной класс, профильным. Это отражает поставленную цель, которая связана, прежде всего, с возвращением учеников в школу, повышением престижа и авторитета школы, а также снятием нагрузки на семьи, связанной с финансовыми вопросами подготовки учеников к госэкзаменам", – сказал Миканадзе.По словам Миканадзе, выяснилось, что дети до 6 лет, поступающие в школу по действующему законодательству, в силу своего социально-эмоционального фона и готовности, испытывают трудности с полноценной интеграцией в образовательный процесс."Поэтому, исходя из того, что мы переходим на 11-летнее обучение, мы приняли решение, что со следующего года каждый последующий год в школу смогут поступать только те дети, которым к 15 сентября каждого года исполнится шесть лет", – сказал Миканадзе.На первом этапе новый этап регистрации будет распространяться только на учащихся, проживающих в крупных городах, отметил министр."Мы вводим новое положение в части регистрации. Вы знаете, что всеобщая регистрация – это последний этап, и перед всеобщей регистрацией мы собираемся ввести еще один этап регистрации, связанный с регистрацией ребенка в школу по территориальному принципу его проживания.На первом этапе это направление будет реализовано в крупных городах, а затем, постепенно, по мере необходимости, будет распространено на всю страну", – сказал Миканадзе.Как отметил министр, у учащихся будет возможность зарегистрироваться в 12-й класс в марте каждого года."Реальность такова, что министерство образования берет на себя полную ответственность за обеспечение достаточности 11-летнего образования для обеспечения молодежи полноценным общим образованием. При этом мы оставим добровольный компонент, в рамках которого будем открывать сетку регистрации в марте каждого года", – отметил Миканадзе.По словам министра, в связи с этим новшеством будет разработано соответствующее правило."Конечно, будет максимально соблюден баланс, чтобы не нарушался процесс обучения и не нарушалась возможность ребенка общаться с родителем или интересующим его лицом", – сказал Миканадзе.По словам министра, травля в школах остается проблемой, поэтому мероприятия, проводимые среди учащихся, должны носить характер информационных и превентивных кампаний."Мы считаем, что необходимо придать еще более агитационный характер познавательным мероприятиям, проводимым среди учащихся, и одновременно проводить еще более интенсивную подготовку всех учителей", – заявил Миканадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

