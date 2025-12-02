https://sputnik-georgia.ru/20251202/v-gruzii-planiruetsya-postroit-sovremennye-universitetskie-gorodki-296039180.html

В Грузии планируется построить современные университетские городки

В Грузии планируется построить современные университетские городки

Sputnik Грузия

В результате реализации проекта в стране будет создана современная университетская система, которая обеспечит студентам образование по международным... 02.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-02T22:25+0400

2025-12-02T22:25+0400

2025-12-02T22:25+0400

грузия

новости

общество

кутаиси

рустави

фонд муниципального развития

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0c/249196683_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_51a8e25326200c374de643588d1878ed.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение построить в Кутаиси и Рустави университетские городки, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении Мининфраструктуры Грузии. Подготовка необходимой проектной документации для строительства университетских городков в окрестностях Кутаиси и Рустави, а впоследствии и строительство, поручено Фонду муниципального развития министерства инфраструктуры. Проект будет реализован в рамках реформы образования, инициированной правительством Грузии. В соответствии с поручением правительства, Фонд приступит к разработке рабочей проектно-сметной документации, к процессу закупки строительных работ и услуг по надзору, предусматривающий создание полноценной университетской инфраструктуры на обеих территориях. В результате реализации проекта в стране появятся современные университетские комплексы, которые позволят студентам получать образование по международным стандартам, заниматься научными исследованиями и вести полноценную студенческую жизнь. Новые университетские кампусы в Кутаиси смогут принять дополнительно 20 тысяч студентов, а в Рустави – 40 тысяч. Предполагаемая стоимость мероприятий, предусмотренных проектом, составляет 800 млн лари, а предполагаемая стоимость оценки и приобретения недвижимости на территориях университетских городков – 210 млн лари. Инфраструктурные работы, включая проектирование, строительство и надзор, будут выполнены в 2026-2032 годах. По информации Мининфраструктуры, современные университетские города создадут новые, высококачественные пространства для десятков тысяч студентов и разовьют потенциал регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кутаиси, рустави, фонд муниципального развития, образование в грузии