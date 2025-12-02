https://sputnik-georgia.ru/20251202/v-gruzii-planiruetsya-postroit-sovremennye-universitetskie-gorodki-296039180.html
В Грузии планируется построить современные университетские городки
В результате реализации проекта в стране будет создана современная университетская система, которая обеспечит студентам образование по международным стандартам, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение построить в Кутаиси и Рустави университетские городки, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении Мининфраструктуры Грузии.
Подготовка необходимой проектной документации для строительства университетских городков в окрестностях Кутаиси и Рустави, а впоследствии и строительство, поручено Фонду муниципального развития министерства инфраструктуры. Проект будет реализован в рамках реформы образования, инициированной правительством Грузии.
"Мы думаем, что создание этих двух университетских центров особенно важно для страны. Самое главное, это будет инфраструктура, отвечающая современным стандартам, которая усилит полноценное функционирование системы образования", – заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе после заседания правительства.
В соответствии с поручением правительства, Фонд приступит к разработке рабочей проектно-сметной документации, к процессу закупки строительных работ и услуг по надзору, предусматривающий создание полноценной университетской инфраструктуры на обеих территориях.
В результате реализации проекта в стране появятся современные университетские комплексы, которые позволят студентам получать образование по международным стандартам, заниматься научными исследованиями и вести полноценную студенческую жизнь.
Новые университетские кампусы в Кутаиси смогут принять дополнительно 20 тысяч студентов, а в Рустави – 40 тысяч.
Предполагаемая стоимость мероприятий, предусмотренных проектом, составляет 800 млн лари, а предполагаемая стоимость оценки и приобретения недвижимости на территориях университетских городков – 210 млн лари.
Инфраструктурные работы, включая проектирование, строительство и надзор, будут выполнены в 2026-2032 годах.
По информации Мининфраструктуры, современные университетские города создадут новые, высококачественные пространства для десятков тысяч студентов и разовьют потенциал регионов.