https://sputnik-georgia.ru/20251202/v-gruzii-za-nezakonnyy-vvoz-narkotikov-zaderzhany-sem-chelovek--296032322.html

В Грузии за незаконный ввоз наркотиков задержаны семь человек

В Грузии за незаконный ввоз наркотиков задержаны семь человек

Sputnik Грузия

У задержанных изъяты метадон, субутекс, ЛСД, гашиш, псилоцинсодержащие грибы, сушеная марихуана и каннабис 02.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-02T18:09+0400

2025-12-02T18:09+0400

2025-12-02T18:09+0400

грузия

новости

происшествия

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Семь человек, в том числе иностранцы, задержаны в Грузии за наркопреступления, им грозит пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, в результате проведенных обысков (личных, транспортных средств и жилищ), а также в рамках следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств крупные и особо крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ, предназначавшихся для сбыта.У задержанных были изъяты метадон, субутекс, ЛСД, гашиш, псилоцинсодержащие грибы, сушеная марихуана и каннабис. В результате следственных действий полиция также конфисковала материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, их хранении, содействии сбыту и незаконном ввозе на территорию Грузии. Им грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика